¿Hacia dónde?

Y si nos dejan, como en el bolerazo de J.A. Jiménez, en las voces de Plácido Domínguez o de Luis Miguel, cuando la música era algo más que ruido. Pero no se trata de canciones sino de alcances programáticos ganados por el Pacto Histórico, que no dejaron al país dividido en partes iguales como se está diciendo, porque la abstención superó el 40% y muchos votos del “rodolfismo”, cualquier cosa así llamada, pueden interpretarse como rechazo a Petro entre mentiras y miedos. Un excelente resumen de 41 ideas ganadoras, sintetizadas por Luis A. Mena, está circulando en las redes para que oposición o respaldo sean menos emotivos y más analíticos.

De este ejercicio se desprende que la cuestión no es de chismes ni rechazos personales sino de modelos de Estado, aunque en peleas de comadres se conocen verdades. Toda la historia de Colombia desde la Colonia ha girado en torno a un solo modelo de Estado con variantes como la neoliberal que vivimos; el resultado desastroso hoy está a la vista. Para reconocerlo nos hace mucha falta una “cultura política moderna, laica, fundada en propuestas responsables, ajena a la descalificación del adversario”, como opina Armando Martínez.

Un cambio social que para la sociología no es cambio de maquillaje, parece imperativo; las propuestas del Pacto Histórico tienen ese sentido ¿Hacia una social democracia real y no de nombre, como pretendieron los liberales con Serpa? Sin embargo, al día siguiente de las elecciones , los gremios - Andi, Asobancaria, Camacol, Fedepalma, Sac, Asocajas felicitaron a los ganadores de dientes para afuera, recordándoles “... como representantes del empresariado y del sector productivo, (que) estamos listos a trabajar en conjunto por una Colombia estable, incluyente y responsable que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales, colectivas y económicas, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones” , pero nada de la idea de avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa con mejores ingresos laborales, rápida reducción de la creciente pobreza y miseria, evidentes secuelas del tipo de sociedad vigente derivada de un tipo particular de Estado, entendido este como una forma de organización de la sociedad desde cuando hubo quienes mandaban a otros que obedecían. La cosa pues, no es de personas ni afectos, sino de de cambio de Estado con reglas de juego garantizadas.

lileguar@gmail.com