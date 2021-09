Inseguridad con cataplasmas

Tenemos cierta tendencia cultural para no llamar cosas y problemas por su nombre, engañándonos, como si suavizando las denominaciones los problemas desaparecieran. Esta semana fueron la “salida”, el “retiro” o la “marcha” de los invasores de Afganistán, eufemismos para lo que fue una expulsión a gorretazos de cañón, para mayor vergüenza por fanáticos religiosos tribales y vengadores, otra vez usando lo parecido a una guerra de guerrillas, contra la cual la altísima tecnología desarrollada para la guerra, vendida por igual a vencidos y vencedores -negocios son negocios-, poco pudo hacer en Vietnam, Angola o Colombia después de medio siglo de confrontación bélica.

Aquí los eufemismos vuelan; el DANE, buscándole escondederos a la pobreza que crece y crece, ahora la llama “multidimensional” como si siempre, antes y después de la pandemia, no hubiese sido así, en el sector rural cercana al 30% y en el urbano mal contada del 10%. Pero hablemos de capotazos no solo idiomáticos a la inseguridad, para no reconocerla como lo que es: consecuencia del estado de deterioro social “multidimensional” que padecemos. Si en medicina, lo fundamental es encontrar causas de la enfermedad, para no quedarse en calmantes y paliativos, la misma lógica científica es aplicable a patologías sociales como la inseguridad o delincuencia común para no quedarnos en solo cataplasmas amortiguadores, en saludos a la bandera como el firmado en “Cuadra Play”. Dirán que tratar el hampa policausal es proceso a largo plazo, pero los atracadores están a la vuelta de la esquina. Hace tiempo debimos comenzar a atender el crecimiento acelerado de la pobreza, causa principal que explica la delincuencia, transformada en inseguridad. Comencemos ya; no se trata de justificarla; por eso mismo medidas para controlarla ahora son bien recibidas pero sin quedarse ahí, en la sola represión; las enfermedades del cuerpo social, también se deben atacar a fondo.

Adenda.- El “Academic Ranking of Wordl Universities” (ARWU) operando desde 2003, tomó en su más reciente investigación 1.800 universidades de todo el mundo, para seleccionar 1.000 según indicadores (publicaciones indexadas, investigaciones, número de alumnos, hojas académicas del profesorado, ...). Harvard está en primer lugar, en América Latina 12, las primeras 2 brasileñas (122 y 277) y en Colombia 5 entre las 1.000: Andes (497), Nacional, Javeriana, Antioquia, Valle y ... un palo. Ninguna otra; para nuestra propia vergüenza.