La ciudad en rosa

Donde florecen no las amapolas como dice la canción en versiones de A. Bocelli o de L. Rizzi , sino los guayacanes, porque aquí las amapolas que florecen y florecen son las de los narcos, papaveráceas y hermafroditas, que conocí sin malicia alguna como planta de jardín casero. Estamos en tiempos de florescencia de estos árboles frecuentes en la ciudad, con flores de un tono rosa que pueden variar de color en poco tiempo, aunque también los hay en, lila, amarillo y en blanco pero más escasos. El guayacán (guaiacum officinale) es un especie arbórea nativa americano, maderable y perenne, muy apreciado por sus cualidades, con tendencia a convertirse en árbol urbano porque la tala rural así lo ha venido disponiendo; en la medicina popular –empírica- se lo ubica para tratamientos como la sífilis en comunidades indígenas.

¿Pero a qué viene tanta botánica cuando el objetivo del escrito es mirar la ciudad? En los parques de Bucaramanga y en los separadores de sus “avenidas” de dos carriles, por lo general uno ocupado con vehículos estacionados, los podemos ver en plena florescencia en este Marzo de guayacanes rosados; bonito espectáculo este que ojalá pudiera llevarnos a decir lo mismo de la “ciudad bonita”. En varias oportunidades desde esta columna hemos afirmado que ciudades bonitas no hay y menos en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo para no molestar a nadie; tendrán algunos espacios para mostrar a los turistas que suelen llevárselos como imagen del todo urbano; imagen falsa por supuesto; y con hermosos guayacanes florecidos con mayor razón y facilidad se construye el espejismo.

Alguna vez presencié la molestia de una señora que barría el frente de su casa tapizado de flores, no recuerdo si de un guayacán, un gualanday o un anaco bien crecido en el espacio público contiguo; feliz Ud. que tiene ese regalo gratis le decía un transeúnte. Sea lo que fuere, también la arborización urbana tiene sus especificaciones; alguien recomendaba que para deshacerse del vecino no grato no era sino recomendarle que sembrara un “ficus pandurata” en el jardín de su casa, cuando las casas incluían zona verde. Pero tampoco es por ese lado la cosa. Para tener en cuenta ahora que remodelan y habilitan espacios públicos en Bucaramanga como parques, diferentes de las plazas de superficies duras.

