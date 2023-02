La reversa, vea pués!

Perplejo quedé, para usar la expresión del ex Presidente Gaviria cuando se enteró de los efectos nefastos de la apertura económica tan del talante de su gobierno, de lo cual hace ya varias décadas, al enterarme por apartes del “Informe sobre el estado de la Unión”, rendido por el Presidente Biden a sus conciudadanos en ritual anual. No creo que lo dicho haya pasado desapercibido allá ni aquí, sino más bien silenciado para no alarmar a quienes podrían alarmarse.

Ya había planteado futuros sensibles para los norteamericanos como el de tener que reducir, para 2.030, al 50% los vehículos movidos con combustibles fósiles, reemplazándolos por eléctricos, lo cual da la razón al gobierno del Presidente Petro de minimizar los contratos de exploración desde ya. Ahora, dirigiéndose a sus conciudadanos, anuncia un desarrollo hacia adentro, fortaleciendo producción y consumo de mercancías nacionales; dejan colgados de la brocha a los países satelizados que, con el concepto de globalización neoliberal, firmaron tratados de “libre” comercio y terminaron con su precaria producción interna, estimulando de paso una cultura de la dependencia en lo cual estamos.

El neoliberalismo es la corriente moderna del liberalismo económico y político, modelo y estrategia, puesto en vigencia a comienzos del siglo XX, inspirado en el liberalismo clásico capitalistas, para contrarrestar la supuesta ineficiencia del Estado demostrada en regulaciones, impuestos y burocracia opuestos al desarrollo de la libre empresa. Ya la crisis de 1.929 demostró los resultados nefastos de dejar en manos privadas, rechazando al Estado, la economía y por ende el manejo político. Vino entonces el intervencionismo del Estado como sedante, basado en la teoría de J. Maynard Keynes, un lord inglés especialista en apagar incendios sociales.

En eso estábamos cuando llegó otra vez el neoliberalismo, su apertura económica, la globalización, el desarrollo hacia afuera, no a los controles de precios, los tratados de “libre” comercio, Margaret Thatcher, Ronald Reagn, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Salinas de Gortari, Augusto Pinochet, la “apertura” del Presidente Gaviria, el crecimiento de la pobreza y de las distancias sociales, las corrientes migratorias con hambre desbordadas.... Causas y efectos en países ricos y pobres. ¿Será que el presidente Biden está enviando señales de reversa otra vez hacia el intervencionismo? Porque la otra salida la están presentando países con programas, así sean tímidos, hacia la izquierda; si los dejan.

