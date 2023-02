Leo en este diario (11-02-23) un interesante informe sobre la calidad de la salud mental de los bumangueses, cuya validez puede extenderse a todo el mundo urbano, respetando variaciones culturales, ni tan diferenciadas de pueblo a pueblo porque la globalización, con ayuda de los medios, ha venido metiéndonos a todos en un saco único de similitudes. Solo que en dicho trabajo se aborda la salud mental unilateralmente desde lo puramente psicológico, desde lo personal, dejando al paciente viajando en paracaídas sin entorno social que lo ubique.

Se presentan estadísticas muy preocupantes sobre intentos y suicidios, que no son lo mismo porque buscan fines diferentes, como síntomas evidentes de la salud social cada vez peor que enfrentan en este caso lo bumangueses. No solo esta conducta autodestructiva sino otras patologías como el hambre, las migraciones o el desempleo evidenciarían la gravedad del tiempo histórico que estamos viviendo. Un crecimiento el 35% en suicidios e intentos, comparando períodos 1.022-23, deben alarmar hasta a los indolentes colombianos a quienes ya perece no importarles sino los partidos de fútbol y hacer marchas contra todo proyecto político, que enfrente en serio reformas sociales estructurales para que no todo siga igual. Pero aún más preocupante es el 86% de los intentos en personas entre 15 y 29 años, que posiblemente reemplazaron la creencia acerca de la vida regalo de los dioses, por aquella otra libertaria según la cual cada quien tiene derecho a disponer de su propia vida, por ser el único bien que sí nos pertenece y porque vivir en la necesidad no es absolutamente necesario.

En mi trabajo ya pasado en años (“Suicidio y alienación”. Bucaramanga, Biblioteca Gabriel Turbay, 1.985; 151 pgs.), escrito a raíz de la corriente suicidógena del viaducto “García Cadena”, planteaba el imperativo sociológico de abordar los problemas sociales desde la visión de la sociedad como un cuerpo en funcionamiento, una totalidad, como debieran tomar los médicos el cuerpo humano, sin parcelarlo como se viene haciendo, perdiendo la visión de conjunto. Razón de más para sostener que el tratamiento de patologías sociales tipo suicidio con procesos individuales de atención mental –depresión por desempleo, soledad, rupturas amorosas-, son bienvenidos porque pueden aliviar al individuo; pero como tratamiento terapéutico social colectivo, la salud social de los bumangueses, generadora entre otros de patologías como el suicidio, continuará intacta.

