Las guerras ajenas

Las confrontaciones bélicas entre centros mundiales de poder, después de la II Guerra (1939-1945), dejaron de ser entre ellos mismos para desplazarse a conflictos calientes tan feroces como todas las guerras, pero en regiones de África y América Latina sobre todo, sin embargo continuaron siendo la misma gran guerra por dominios, disputándose zonas de influencia económica, política y cultural. Los países donde se desenvolvieron –desenvuelven- estas confrontaciones aparentemente entre Estados o facciones políticas internas de ideologías opuestas, recibían –reciben- apoyos militares y presupuestales, argumento base para descartar que no se trata de guerras internas sino de guerras ajenas. Las consecuencias visibles del desastre suelen quedarse en estas zonas para la memoria si no tratan de borrarla -muertos, lisiados, desplazados, campos arrasados abandonados, atrasos históricos-, pero los beneficios políticos, culturales y económicos son para los patrocinadores.

La lucha por el mundo unipolar, y al que no se someta le ponemos sanciones, continúa en el caso de Ucrania, escenario de turno para decirle al mundo que la Guerra Fría, que creímos era entre modelos de sociedad de estructuras diferentes, continuó uniforme ideológicamente pero con la bipolaridad después de la caída del Muro de Berlín, sin llegar al mundo multilateral esperado; más claro: subsistió el modelo de sociedad que venía luchando por continuar, ahora con sus rivalidades internas por dominios geopolíticos expansivos. Y Ucrania o Ukraína según del lado que se mire, entre la zozobra de creer o no creer que los aspavientos bélicos sean solo oportunidad para mostrarse los dientes, sin invasión como sostienen los rusos. Desde pequeños sabemos que uno no debe meterse donde no lo han llamado; la OTAN que es como decir EE.UU., la vaporosa Comunidad Internacional conformada por países europeos ya no tan amigos de la guerra, más los domesticados como Colombia, han intentado armar un lío donde no los estaban llamando, distrayendo problemas internos de los EE.UU. donde no le va bien al Presidente Biden; mientras el mismo Presidente ucraniano Volodímir O. Zelenski pide que no los pongan de carne de cañón en otra guerra ajena.

