Los paraestados no son nuevos en Colombia; el gobierno es la parte ejecutiva del Estado, diferencia que olvidamos; aquí jefe del gobierno y jefe de Estado son simultáneos, con consecuencias graves como la de desconocer los Acuerdos de La Habana, que no fueron de gobierno sino de Estado; con semejantes ministros de relaciones exteriores, el señor Holmes y la señora Blum, pues no es para menos. Pero a eso no venía, sino a decir que en Colombia, desde la Colonia, hemos tenido más tierra que Estado, circunstancia que bien conocen quienes montan paraestados para hacer justicia por mano propia, para apoderarse de tierras, construir empresas supranacionales para el narcotráfico o para la corrupción; y, como el Estado no llega, pues el gobierno oye pero no escucha.

En los virreinatos el gobierno allende sus sedes, alcanzaba hasta donde había riquezas y mano de obra, pero cada quien obedecía pero no cumplía; en la república cada terrateniente caucano armaba su ejército propio y a la guerra nos fuimos, igual que lo hacían los señores feudales europeos, para irse a matar infieles y rescatar lugares santos; la guerra por la quina cúprea, nativa y silvestre en la segunda mitad del siglo XIX, hizo que tanto Lengerke como Cortissoz hicieran de las suyas con ejércitos privados; a los caucheros en tierras baldías no de nadie sino de ellos, solo los paró el descubrimiento de los polímeros sintéticos; y más recientemente el paramilitarismo para “refundar” la república. Una constante porque el Estado, en términos benévolos, no alcanza a cubrir el territorio de su jurisdicción.

Una de las ausencias más notables, se ha dado con presencias ignoradas de comunidades indígenas, que, según el CRIC, solo en el Cauca hay 10 pueblos nativos todos con cosmovisiones diferentes. A raíz del efecto de las “manzanas podridas”, han vuelto a ser noticia los Nukak Makú nómadas entonces y sedentarizados a la fuerza ahora, descubiertos hace solo 50 años, por un francés cuyo material fílmico utilizamos, con el inolvidable Armando Gómez Ortiz, en nuestra cátedra de culturas precolombinas, desparecida en la UIS. En Guaviare el verbo machista y racista “makusiar”, significa ir a buscar mujeres makús, prostituídas, poco arraigo, de cuya etnia se dice que en 20 años perdió 80% de su gente. Pero este tema sobre más tierra que Estado, quedó inconcluso. Volveremos.