Otra vez la guerra

Que no debiera sorprender a un colombiano de mi generación, porque sufriéndola directa o indirectamente la venimos viviendo desde cuando tengo memoria. Los motivos, los mismos: poder sobre zonas de influencia política, económica y cultural; en San Vicente de Chucurí por tierras –allí el tamaño de la propiedad rural bajó a la par con la violencia tan descarnadamente descrita por Luis J. Plata en “Los depresivos no van al infierno”; o en el Norte del Tolima –Armero doblemente desgraciado con matanzas y avalanchas-, como en Ukrania, despensa agrícola, camino de ductos, materias primas y estratégica salida al Mediterráneo por los mares Negro y de Azov. Pero el rechazo popular más emotivo que efectivo hacia las guerras o el atropello a la verdad noticiosa de parte y parte, no conmueven a los vendedores de armas, a los traficantes de refugiados ni a los de “los negocios son los negocios”.

Para la muestra un botón que no es de rosa. Hace 207 años, en la lucha de los criollos por gobernar sus territorios, lucha que continúa como lo recordaba Gabriel Boric posesionándose como nuevo presidente de Chile, Bolívar criticaba a los Americanos del Norte (EE.UU.) recién nacidos como república, endilgándoles tal afán comercial que eran capaces de cambiar a la madre por un dólar; en el toma y deme del actual conflicto, donde Ukrania es el trompo de poner, petróleo y gas están en juego como represalia rusa. Pues sin vergüenza alguna, así de lamparazo, corren al gobierno de Venezuela por petróleo, sin pena alguna por lo que le han hecho a este país, sumido en el deterioro por su culpa, en nombre de la democracia unilateral. De paso, dejaron colgados de la brocha al payaso Guaidó, a su “gobierno” y al “tontazo” Duque en su cara, porque otra vez estaba de visita rindiendo cuentas. Pero listos y lisonjeros, le endulzaron el oído prometiéndole, como quien dispone de terrenos baldíos, que seremos primer país aliado de la OTAN-USA. ¿Una Ukrania en Latinoamérica, si es que ya no lo es, para que ponga muertos, desplazados, más miseria y desolación de la que venimos viviendo? Y en las elecciones que ya pasaron, ni una mención a semejante mico que tiene felices a quienes ven la guerra como una película “de acción” y comiendo “crispeta”.