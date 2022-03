Política para políticos

Resulta oportuno, en tiempos electorales, decir algo sobre qué es la política, para qué sirve, por qué existe, con el fin de hacer pedagogía aclarando un rasgo social consubstancial con la historia humana, así no guste o se llegue al extremo de algún despistado declarándose ajeno. “¡Haga como yo, no se meta en política!” aconsejaba el dictador Franco. Pues no; todos, sin discriminación, somos sujetos u objetos de la política; lo mejor es tratar de comprender las fuerzas que la mueven, para no ser borregos o para no ir para donde va Vicente. La política tiene que ver con la organización y gobierno en las sociedades humanas, ante todo con el manejo del Estado. La politología es una rama de las ciencias sociales, derivada de la sociología. Como ejercicio cotidiano tiene qué ver con la toma de decisiones acerca de las relaciones sociales de poder, con el fin de resolver conflictos.

Corriendo peligro de generar modorra al tratar de precisar conceptos, queda claro que los candidatos a cargos de representación en la dirección del Estado, por lo menos deberían saber de qué se trata; la politiquería es otra cosa: un alto porcentaje no lo sabe o lo ignora a propósito, porque lo que buscan es puesto bien remunerado y gabelas para él y su entorno inmediato; crean empresas no electorales sino electoreras, calculadas sobre costo-beneficio no social sino particular. El desprecio, la desconfianza y el asco observado hacia todo lo relacionado con “la política”, es más hacia su ejercicio torcido; sin embargo, continuaremos inmersos en relaciones de poder conflictivas o amistosas, con el banco, la familia, los vecinos, la policía, los jefes en el trabajo, los gobiernos que manejan el Estado, los narcos, los pandilleros; en este sentido general, nadie es apolítico así no se percate; no solo actúan políticamente quienes asumen actitudes proselitistas sobre el manejo del poder del Estado; también lo son quienes se creen incontaminados, absteniéndose de buena fe.

Adenda.- “No temas a dónde ir que morirás donde debes”; frase de un pandillero mexicano de 20 años, dispuesto a todo, ahora que la delincuencia de cuellos blancos y negros está desbordada, también en Bucaramanga. Pero insisten solo en la salida militar: represión sin prevención estructural. Políticos en campaña: lamentablemente, mientras haya unos 690 millones de hambrientos en el mundo...