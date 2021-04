Prevenir no es eludir

Agarrados de creencias religiosas que prometen felicidades a posteriori, con la incertidumbre en la nuca y los palos de ciego de quienes manejan la debacle, la pandemia sigue haciendo estragos, imparable, a la buena del destino. Lo peor está en que nos vayamos acostumbrando a convivir con ella, como nos fuimos habituando a los gamines, a los drogados con bóxer a la vista de todos, a las coimas para ser atendidos, al producto “chiviado”, al éxito a cualquier costo, a los “desechables” tirados en las aceras, a la piratería. Parece ser un rasgo de nuestra cultura acomodarse desde tiempos coloniales, lo cual equivale a decir que ya no es un comportamiento social modal sino un hábito, por el grado de internalización y arraigo alcanzado por esta conducta.

Con lo cual se junta la falta de una cultura de la prevención aún por formar pedagógicamente, porque tampoco se adquiere de milagro, si hablamos de una sociedad viable y con futuro. Si la tuviésemos, las nuevas cárceles no se inauguraría con pólvora y ceremonia sino con tristeza, dejando el alborozo para cuando, ya sin prisioneros, se cierren; sería sintomático de mejoramiento en patologías sociales. Pero sucede lo contrario: más policías para controlar la inseguridad y para que vigilen a los policías, endurecimiento de penas hasta la cadena perpetua, sin que la delincuencia disminuya, porque esta tiene raíz social en la pobreza, en los imaginarios sobre el éxito, en los modelos mediáticos de vida apoyados en el consumismo. Es necio repetir que en todo problema -social, biológico, físico, mental etc.-, mientras no se controlen sus causas, lo demás son paliativos que crean hábitos de acomodamiento. Los amigos de la represión hacen poco énfasis en la prevención formada a largo plazo, sin que esta consista en eludir la solución ni en justificar el delito; es más efectista y populista hacer cárceles con placa y rejas o promover leyes castigadoras, dejando que todo pase sin que pase nada.

Adenda.- ¿Cómo puede ser que haya clínicas en la ciudad, con un solo ascensor para atender pacientes y acompañantes, cumplir citas, bajar muertos, subir suministros y para el personal hospitalario? Desde antes de la pandemia y ahora con mayor razón, vaya el reclamo. Hay una especialización académica para constructores y arquitectos, que llaman ingeniería hospitalaria.