Insisto en ver las crisis en positivo-negativo y no solo en el “todo va bien” en el país de Alicia, en tiempos de pandemia. Qué nos va quedando en los dos sentidos, para no continuar con la pandemia del olvido que tanto está pesando –destrucción del estado del bienestar por ejemplo-, ni con el mañana será otro día. Por ahora nos va quedando la solidaridad y disciplina chinas y la templanza de los orientales, la indisciplina de los italianos y caribeños, la gazapera política de los españoles, la petulancia inglesa, la organización alemana, la arrogancia y el individualismo gringos y la corrupción en Colombia con 231 casos investigados por “torcidos” grandes y pequeños, con dineros para la emergencia.

Van quedando también la necesidad de redefinir el papel del Estado, exponerlo más al bienestar público que al beneficio particular, que cada día la vida valga más que el cuánto tienes; sin “avionadas” fáciles donde el Estado es un estorbo cuando soy “exitoso”, pero pido protección en las malas; está sucediendo con muchos varados, en el exterior por su cuenta y riesgo o con delincuentes en Egipto, Suecia solicitando que el gobierno los salve con dineros de todos los colombinos; igual filosofía frente al Estado la estamos viendo en empresarios.

Absurdos como los de pedir a los wayú que se laven las manos sin tener agua, la escasa baja en la accidentalidad sobre todo de moteros con las calles vacías; y la verdad probada acerca del ambiente tóxico urbano por el abuso de combustibles fósiles, con solo ver las montañas desde las ventanas. Nos van quedando también personajes de caverna como el Sr. Trump, para quien no importan los muertos con tal de ganar elecciones; o el Sr. Bolsonaro desalmado con los indígenas y la selva. Manaos (2.350.000 htes), la otrora esplendorosa y rica capital del caucho, es ciudad macabra con efectos colaterales hacia Leticia y Pto. Nariño en Colombia, no de ahora con pandemia en el abandono. De la gripa española dicen que la causa tampoco se supo; pero en 1.918 terminó la I Guerra Mundial: unos 10 millones de muertos; luego se regresó en las estrategias contra la pandemia y a las guerras. Ahora el futuro no puede ser el mismo; no todos vamos a morir de virosis. Sin embargo, volverán; la vergüenza tiene mala memoria (Gabo).