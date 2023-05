Existe la tendencia generalizada a creer que las sociedades son eternas, inmodificables por ser resultado de un orden determinado a voluntad y capricho de seres superiores; hasta aquí la creencia porque en las Ciencias Sociales las sociedades son cambiantes por la acción humana, razón suficiente para que cuando se perciben síntomas de crisis en sus estructuras tampoco es la hecatombe ni el salto al vacío; habrá errores en las búsqueda de nuevos modelos pero también habrá soluciones; pero lo más cierto es que sí habrá modificaciones en la cultura (valores, usos, costumbres, hábitos) y futuro diferente. Hacer que las cosas cambien de forma para que sigan iguales en el fondo, como lo promueven hoy voceros de intereses claros en la sociedad colombiana es un engaño.

No es otra cosa lo que pretenden grupos bien preparados y enterados de lo que se trata en la sociedad colombiana exigiendo, por ejemplo, resultados pero oponiéndose con todos los fierros a cuanto proyecto busque cambiar el perfil actual; y en lo internacional con espectáculos tan vergonzosos como la destrucción de Ukrania en nombre de la democracia pero rechazando el cambio hacia el multilateralismo con la bandera en alto de la OTAN y utilizando un país como trompo de poner. Aquí la oposición al cambio social no es mejor: leer la prensa escrita, oír la radio o mirar los noticieros en la TV dejan el sabor amargo de ataques y sesgos que van, campañas solapadas y abiertas de preparación lenta de golpes de estado blandos y duros, no importa si pidiendo defenestraciones (fenestra-ae =ventana en latín macarrónico) o atacando a personas antes que ideas y programas por sus trajes o peinados, chismes que agradan a la galería mal formada en asuntos políticos. El miedo al cambio social es formado con la clara meta de que este no llegue.

Adenda.- Cuánta falta nos hará José Iván Hurtado Hidalgo con su actividad permanente de gestor cultural; Ing. Mecánico de la UIS y popayanejo de pura cepa, polifacético y erudito supo ganarse el aprecio de quienes lo conocimos no solo por su trabajo permanente en la difusión musical de todo género; resalto sus tertulias sobre música clásica y el humor siempre a flor de labios, sin acartonamientos ni reverencias. Falta que nos hará Iván, ciertamente.