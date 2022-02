Si los dejan gobernar

Perplejos, como quedó el expresidente Gaviria cuando percibió efectos desastrosos de la “apertura económica” que su gobierno impulsó, estamos muchos colombianos mirando las jugarretas políticas hacia las próximas elecciones, más pensadas en cómo ganar como sea, que en el país al cual llegamos después de dos siglos de lo mismo, más los siglos de Colonia que también cuentan. Lo importante es cómo me acomodo y la estadística política, no los problemas anchos y largos por atender, con políticas y programas serios y contundentes; un catálogo de estos presenta con acierto el médico Jaime Calderón –discrepo en su candidato- en columna reciente, que los candidatos tampoco leerán por desinterés en lo fundamental. Hacerlo realidad pisará callos, algo normal en cambios sociales de estructura.

Quienes se atreven a poner el dedo en la llaga, arriesgando su propia vida en país esquinero, donde discrepar para no seguir en lo mismo alienta la matanza porque bala es lo que viene; son “outsiders” que no encajan así sea en asuntos puntuales con el sistema o en trazados de la dirigencia tradicional; contra ellos se enfilan las baterías, desde sucias campañas mediáticas hasta el calificativo de “populistas”; en Colombia, no de ahora, anular de cualquier manera contradictores políticos ya forma parte del panorama; para citar casos hoy, los alcaldes de Medellín, Cali, Bogotá, el gobernador del Magdalena, Piedad Córdoba y desde luego el “tocopetro” bien montado, oído en el debate organizado por Caracol; sin sacarlos del ruedo mediático, se resalta lo negativo; es una forma de cumplir con la no discriminación informativa, pero perversa de dar codazos.

En el panorama internacional el asunto no es diferente; el caso Lula, encarcelado y vilipendiado o el de Evo en Bolivia derrocado por un grupo de “autoproclamados” gobernantes jurando sobre biblias; no los llamaron golpistas. Años hablando mal de Cuba, pasando y repasando videos trasnochados, mientras organismos internacionales más independientes elogian, sin que lo sepamos los colombianos, por lo menos tres elementos básicos de la vida en la isla: salud, educación y seguridad por igual para todos. Sin embargo, un golpe mediático en Chile en el gabinete del nuevo presidente: la ministra de defensa nieta de Allende, veterinaria además, es mensaje para leerlo dirigido al desprestigiado ejército chileno; augurios de un gobierno de “outsiders”, si lo dejan gobernar.