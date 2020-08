País de milagros y olvidos; analizar los problemas sociales, es conocerlos y advertirlos en sus efectos presentes y contenidos futuros; no es callarlos. A eso lo llaman pensamiento crítico, hoy luciferiano para los del mundo plano que creen que la controversia, opuesta al unanimismo, es ir hacia el abismo; bienvenida la polarización en ideas sobre cómo conducir la sociedad sin llegar a la violencia, a lo cual debemos acostumbrarnos, porque del enfrentamiento de contrarios resulta la síntesis.

Ser críticos es percatarse que no fue sino hablar de traer médicos cubanos ante los servicios sanitarios colapsados, no de ahora sino desde la Ley 100, para que de puro milagro brotara por encanto personal sanitario por todas partes, además porque el patrón dijo que con ellos venía el castrochavismo, cuando la sola comparación porcentual de muertos por “covi” aquí y allá, y su presencia en decenas de países, serían argumentos suficientes. De milagro también se apareció la pandemia para olvidar y dejar sin pendientes para el país el bulto de problemas ya represados, que con vehemencia afloraron; imposibles de callarlos más, presagian una situación social explosiva, más fuerte que la existente semanas antes de Marzo, para lo cual lo único previsto parece ser el ESMAD; sin que se vea tampoco previsión alguna para el “poscovi”, cuando la vida no va a ser la misma; podrían adelantarse profundas reformas de contenido en educación, más allá de instrumentar al educando con tablet; o en la atención de la salud cuyo desastre, que venía desde antes, no pudo ser más evidente en esta crisis.

Mientras tanto el ejecutivo dando muestras de incapacidad para gobernar a 48 millones de colombianos. Sin pendientes ni futuros nos tiene anonadados con frases de gavetero, de tal profundidad filosófica, que las envidiaría Sócrates, el futbolista: “No busco aplausos”, “sin salud no hay desarrollo, sin desarrollo no hay salud”.... Sus maestros de Teoría del Estado o de Historia de las Ideas Políticas, deben sonrojarse porque sigue sin entender que una cosa es la devoción respetable de Iván a la chiquinquireña y otra ser el sr. Presidente de un país laico, dos roles diferentes; o cuando lo oyen metiéndose en decisiones de la Corte relacionadas con su mentor, sin entender que Montesquieu (siglo XVIII) habló de división de poderes y que uno de los últimos monarcas absolutos fue Luis XIV.