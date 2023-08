Dirán que es puro alarmismo porque el país sigue siendo el mismo y que en períodos preelectorales suelen sacarse los trapos al sol; que este país siempre ha sido violento porque antes que debatir las ideas se ataca a las personas hasta desaparecerlas, creyendo que con semejante razonamiento, normal para muchos, vamos a salir adelante; además porque la “limpieza” social estaría en el destino marcado de un país esquinero llamado Colombia, cuando no en los designios de dioses justicieros en cuyas manos y solo en ellas está el futuro.

El resultado es la pasividad conformista, no hacer nada porque el simple transcurrir del tiempo lo curará todo. Hablar de cambio social entonces es necedad, alarmismo. Las derechas suelen razonar así. ¿O Ud. ha visto, olido o leído proyecto alguno de la oposición actual en Colombia orientado a mover estructuras oxidadas de la sociedad? Para ellos como estábamos estaremos bien y oponerse a todo sin argumentos y pero con ataques más personales que de ideas, es hacer patria; esta ha sido la manera tradicional de hacer política en Colombia con resultados exitosos para la permanencia en el poder; pero de paso incendiando apasionadamente el panorama político que hoy por hoy no podía estar más agitado. Da tristeza ver a los de abajo del lado de los de arriba, defendiéndoles sus intereses, compradas sus conciencias, envenenadas sus cosmovisiones con miedos infundados y mentiras a granel, religión de por medio.

Esta columna sin título porque leyendo la prensa del día como todos los días quedé, otra vez perplejo y no encontré cómo llamarla: muertos por pandilleros venganza va y venganza viene, microtráfico a la lata, sicariato, atracos inverosímiles, infraestructuras recién hechas que se caen, el tráfico vehicular hecho un caos, piratas por todas partes, corrupción en el empleado que acepta coimas hasta Odebrecht, las ciudades agónicas así las llamen “bonitas”, hambre en las calles y en los tugurios que crecen y crecen, los sectores medios en movilidad descendente, la juventud buscando refugios inciertos allende el mar... ¿Alarmismo? ¿Mejor el país rosa y esconder los problemas sociales debajo de la alfombra? Dura es la realidad social; pero pasarla por alto es engañarnos, decirnos mentiras sabiendo que son mentiras; una detente para mirarnos desde dentro se ganó con votos y en eso estamos. Mientras no haya cambios no podremos dormir tranquilamente.

lileguar@gmail.com