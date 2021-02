Y como en los cuentos de colorín colorado, sucedió lo susceptible; que en la sociedad de mercado la competencia manda, no importan las consecuencias sociales. También en vacunas para el COVID, ahora con acusaciones de preferencias hacia los ingleses que habrían pagado más, incumpliendo al resto de países europeos; porque con nosotros no cuentan. El 54% de las vacunas ya están acaparadas por el 14% de los países. Que negocio es negocio, lo demuestra el rechazo en la OMC -con voto negativo de Colombia-, para que la propiedad intelectual de las vacunas fuera de la humanidad y no de las farmacéuticas dada la emergencia catastrófica, ya con más de dos millones de muertos y más de 50.000 en Colombia.

Algo encubren las negociaciones silenciosas, que empieza a destaparse con denuncias de la Comunidad Europea, sacándose trapitos al sol. El secretismo hace sospechar falta de transparencia, cuando están en juego dineros públicos en nuestro caso, ocultando por lo menos acceso equitativo de los diferentes países. Añádale el manejo sectario al preferir farmacéuticas según convicciones ideológicas del gobierno, cuando Bolivia, Costa Rica, Perú, Uruguay, Brasil, etc., preocupados por la debacle más que por convicciones políticas del Presidente, ya adelantan por prioritarias, amplias campañas de contención mientras aquí “nian se sabe”. Mientras la gente preocupada y presa del miedo. acude a la disciplina los menos o a cuanto charlatán ofrece el remedio milagroso; el resto al sálvese quien pueda, al “bebamos y comamos que mañana moriremos”, al “Dios dispondrá” en medio de la angustia, origen y alimento de las religiones.

Nunca antes, de no ser quienes padecen o padecieron la guerra, tantas personas sintieron tan cerca la muerte navegando en la incertidumbre; muchos palos de ciego se están dando, más acertijos que aciertos. Desde justificaciones para disminuir el crecimiento poblacional, hasta vacunas sobre las cuales se discute sus seguridad y eficacia. El futuro no está claro. ¿Alguna vez lo estuvo? Para eso los griegos se inventaron los oráculos.

Adenda.- Decir lo siguiente en Colombia es riesgoso: fuentes venezolanas aseguran que las estrategias para contener la pandemia allí funcionan mejor: el 95% de contagiados curados, 98% atendidos gratuitamente en el sistema oficial de salud; 20 casos activos/100.000 habitantes mientras en España 800. Los ingenuos impulsados a gozar la democracia en Colombia no cuentan.