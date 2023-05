Y otra cosa es otra cosa en la lógica evidente de Perogrullo. En el refranero popular, es una forma para advertir que no hay que dejarnos confundir, así las apariencias digan que ambas cosas son iguales. Suele suceder en los procesos de cambio sociales en los cuales no todo lo que brilla es oro; hay quienes se cuelgan. Digo esto por los resultados de la última “celebración” en el campus de la sede central de la UIS, recordando el estallido social nacional de hace dos años, de gran significado sociológico para la vida política colombiana, como queriendo decir y sin querer queriendo que algo venía subiendo pierna arriba.

Sin descalificar la protesta social, porque motivos recientes como los acumulados por siglos para protestar en Colombia es lo que hay y no de ahora, sí se debe diferenciar la protesta política de la delincuencia común, pillaje y vandalismo incluídos; aunque un estudiante de sociología de 2° semestre ya puede afirmar que todas las violencias son patologías sociales, cuyas causas hay que buscarlas en la sociedad misma. Utilizar aparentes motivos políticos para apoderarse de bienes y destruir patrimonio común no tiene sentido y sí mucho de perverso; son 75 años construyendo un bien público que es de todos los que pagamos impuestos, para no hablar de su trayectoria académica.

Si bien una universidad no es más universidad por tener campus bonito como el que hoy tiene la UIS, tampoco se espera que solo se manifiesten, con uniforme y banda de guerra en las fiestas patrias como dicen que lo hacen universidades estadounidenses; una cosa es una cosa .... Ni más nos faltaba, aunque algunas privadas pueden ir por ese camino. Concluyendo, tampoco creo que en los actos de pillaje y destrucción lamentables haya contingentes de estudiantes de la universidad interesados en acabar con su propia casa; aprovechar los “retozos democráticos” como los llamaba el Secretario de secretarios Luis Serrano Gómez, solo le hace bien a los enemigos de lo ajeno y de la universidad pública para desacreditarla.

Adenda.-¿ Aún existe el diablo? Un amigo me dice que sí y que siempre miente aunque diga la verdad.

lileguar@gmail.com