Contrario a lo que piensan los conservacionistas políticos para no llamarlos conservadores a secas, los 10 meses de gobierno del Pacto Histórico no son la antesala del país acabado, destruído y llevado por el diablo sino un espacio de tiempo necesario para una detente en el camino que llevamos, un bajarse del caballo para mirar lo recorrido y lo que queda por recorrer o sea el futuro. Es lo que en lenguaje más académico que montañero, elaborar un diagnóstico sobre el estado de cosas con resultados tales que se decide cambiar de camino por uno más amplio, menos sombrío.

Cuántos problemas sociales ahí larvados han salido a flote en estos 10 meses y cuántos cambios se han propuesto: al manejo de la salud convertido en Cueva de Rolando que ahora resultó ser una de las mejor atendidas de América Latina; a las pensiones con bajísima cobertura en un país donde la pobreza crece y crece; al régimen laboral tan golpeado que decidieron cambiar parte de las noches de luna en días soleados para no pagar trabajo nocturno; y las que se vienen a la educación sobre todo al negocio de las centros de garaje y a los servicios públicos subiendo, se supone que sin quedarse en maquillajes porque para eso estaba el liberalismo social de donde venimos.

Pero los encargados de meter miedo no entienden que esta puede ser una experiencia necesaria como puede ser la revisión de cualquiera de nuestras vidas en un momento cualquiera. La organizaciones sociales también necesitan estas pausas reflexivas sin quedarse en ellas y Colombia la necesitaba o que lo diga el panorama político, económico y social del país que algunos consideran inviable de seguir en lo mismo. Exigir que no se cometan errores y milagros para problemas centenarios represados, en 10 meses es un imposible si se tiene en cuenta que no era lo habitual realizar estos espacios; solo algunos estudios económico sociales globalizados como el del padre Lebret por el medio siglo XX -¿expulsado del país?-, que terminaron apolillados en la trastienda. Pero no es este el espíritu que se observa hoy frente al actual gobierno del Pacto Histórico; la oposición prefiere arremeter con todo, pasional y no racionalmente, por ese camino se atiza la violencia, de la cual estamos hasta el cogote. Grima da ver pobres seducidos llevados a vociferar causas ajenas.