Viendo, mirando y haciendo

Si mirar exige más que solo ver, hacer va más allá de mirar los toros desde la barrera, entre tanta basura prenavideña del compre, compre y consuma, consuma, en las redes algo pude rescatar de los mensajes que envían por el “whats app”; esta vez fue un juicioso estudio silenciado de un médico neurobiólogo colombiano, en postgrado pos doctoral de la Universidad de Laval (Quebec), que concluye con la afirmación contundente, temeraria por los riegos que corren su estudio como su persona, según la cual un activo ex presidente colombiano es un psicópata, después de analizar de cerca actuaciones políticas dentro y fuera del ejercicio del poder como gobernador, presidente y ciudadano. Pero no es este espacio el apropiado para discutir el diagnóstico ni soy quien para hacerlo; sin embargo, me recordó un trabajo parecido, publicado por los años “sin cuenta”, de José Fco. Socarrás sobre Laureano Gómez, el de “la restauración moral de la República”, titulado “Psicoanálisis de un Resentido”, considerada la primera publicación psicoanalítica en Colombia. Sobra decir que no cayó bien entre los partidarios del señor Gómez; además de censurado, su autor fue perseguido. Repetirá esta vez la historia no el gobierno sino la oposición?

Pero mirando el consumismo prenavideño y datos sobre problemas sociales creciendo, acumulados por décadas que ahora en la insensatez reclaman que el gobierno los solucione en 4 años con medidas de relumbrón, cuando se trata de comportamientos incrustados en la cultura: la solución de conflictos a golpes en B/manga. con 218 casos/año porque en Santander “macho que se respete ...”. Y Piedad Bonnett trae consideraciones en su columna (12-11-23) sobre arraigos que diferencian pueblos, refiriéndose al ruso-colombiano nuevo alcalde Tunja, quien afirma: “Aquí la corrupción es norma social y la honestidad patología; todo al revés” ... “En Europa el político asume su tarea de forma distinta, como un servicio social, un trabajo más y no llena calles y carreteras con vallas que convierten su candidatura en un mercado.” Sin generalizar, añado.

Y haciendo; me entero de la decisión del gobierno de revivir la red ferroviaria con la ruta La Dorada-Chiriguaná pasando por Barrancabermeja, asignándole $31 billones para el entramado nacional, que en mala hora destruyeron priorizado el transporte privado; entre otras, bien parecido al proyecto ferroviario ideado por el general Solón Wilches en la segunda mitad del siglo XIX.

