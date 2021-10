Había estado en el corazón de los colombianos, todavía pensábamos que era la aerolínea nacional de Colombia y no la aerolínea nacional del continente. Muchos estuvimos solidarios en el momento en que sus finanzas estaban muy mal. La pandemia, como a todas, la afectó y con los tiquetes que quedaron pendientes, no pedimos devoluciones sino guardamos la esperanza de usarlos cuando llegaran tiempos mejores.

Cuando empezamos a hacer uso de ellos nunca pudimos hacerlo como estaban adquiridos, no hubo sanciones, pero sí aumento de tarifas, y a todos nos metieron las manos a los bolsillos, olvidándose del dinero en caja sin ningún rendimiento.

Ahora están empeñados en volver la operación nacional como una empresa de bajo costo, para competir con las que ya funcionan, están cambiando la silletería, que no reclina y es demasiado angosta. Es más costosa.

Nos atiborran de correos, pero creo que hay torpeza de su gerente comercial. Muy difícil comprar un tiquete para vuelos de largo tiempo (más de 9 horas), y lograr una silla ejecutiva ascendiendo con las millas que se poseen, difícil hacerlo sin la reserva, y si cambia la fecha para el día qué hay le cobran una sanción o lo más seguro le suben la tarifa. Si averigua la disponibilidad, no se la dan porque no tiene tiquete. No hay quien resuelva y el sistema es inoperante. Las millas no sirven para ese propósito.

Entonces a comprar el tiquete en ejecutiva, y es cuando uno recurre a buscar las empresas que le son aliadas, y ahí no tienen chico, llámese Lufthansa, United, o Turquís, empresas con muy buenos aviones y muy buenos servicios. Más baratos.

Creo que el amor de los colombianos por Avianca llega a su fin, las millas no le serán útiles, los tiquetes son más costosos que otras aerolíneas, solo se quedaron con el eslogan.

Nadie resuelve nada. Creo que la salida de Efromovich fue mortal para Avianca, él la sacó adelante y la hizo grande, ahora la llevan para un entierro de pobre. Para las salas VIP solo hay alternativas con las tarjetas de crédito. Bucaramanga acaba de inaugurar la suya.