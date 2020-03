Bien por Claudia López

La alcaldesa de Bogotá sigue dando sorpresas que muestran su madurez y pies en la tierra, no hay duda de que tiene testosterona suficiente, iba a decir testiculada, mejor que muchos otros, pero me acordé de que es una ilustre y respetable dama. Ha sorprendido desde su posesión, y en el nombramiento de su gabinete. Responsable en construir sobre lo construido y objetiva donde se deben haber cambios.

Me llamó especial atención el llamado a la reflexión, por no decir, la dura vaciada al representante de los Estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Distrital, donde al reclamo de él por las actuaciones del Esmad de la Policía en la Universidad, la alcaldesa, palabras más palabras menos, le dijo que era más extraño su silencio por la presencia de los encapuchados en la terraza de la Universidad, tirando ladrillos y bombas molotov a policías y civiles; se refirió a que los impuestos que pagan los bogotanos desde donde provenían los recursos que le llegan a la Universidad, era para que los jóvenes estudiaran y no permitir que extraños llegaran a ella a crear caos y mucho menos fabricar bombas incendiarias que tanto daño hacen a la ciudad.

Más claro no canta el gallo, en la posición de esta alta funcionaria que ha demostrado seriedad, franqueza y autoridad diciéndole al pan pan y al vino vino; muchos estaban prevenidos con esta mandataria, yo uno de ellos, pero cada día me convenzo de que su camino es franco, claro y que a Bogotá le va a ir bien. Será transparente, podrá meter la pata, pero no las manos, en el manejo de las responsabilidades encomendadas.

Los mamertos me dirán lambón, pero ya en esta etapa de mi vida no tengo nada que lamber a nadie pues hasta el dulce ya me lo mantienen lejos, pero sí le corre a uno un fresquito cuando se ven los calzones bien puestos, ya ni levanta la voz como nos tenía acostumbrados. Buen ejemplo Dr. Duque, que esto es lo que se quiere ver a nivel Nacional, un camino claro a recorrer, todavía no se ve.