No hay duda de que el mundo se tiene que pellizcar, el universo entero está en cuarentena, muchos le quieren tomar del pelo y pagan las consecuencias con el número de muertos. Algún día, -algunos muy pronto como a Trump- les cobrarán las cuentas; pero poco a poco hemos ido aprendiendo, como en todas las que ha vivido la humanidad: a manejarlas, a cuidarse y ha superarlas, las cifras no están contando que llegará el final del 2020 y estaremos llegando al millón de muertos. Puede que no, porque estamos aprendiendo rápido y si los picos llegan pronto, puede que los que fallecen sean muchos menos.

Pero el mundo, como dice Shaquira: esta ciego, sordo y mudo. Desde años se vienen llenado lo que solo parece cifras estadísticas: ¿Cuántos son los muertos en el mundo por hambre? No son cientos como con el COVID 19, son millones, especialmente en los menores de 15 años. Dicen quienes hacen solo cuentas que en 2017 murieron por hambre, guerras y otras enfermedades 6 millones 300 niños y lo pongo así porque esto es una monstruosidad y ellos mismos dicen que cada 5 segundos en el mundo se muere uno.

Cuentan que las guerras especialmente en África generan desplazamientos de pueblos enteros y la desnutrición infantil en que han vivido estos infantes rápidamente la muerte toma cuenta de ellos. El cambio climático, las inundaciones etc, también ayudan en esta cruda realidad de la humanidad, aquí apenas nos mueve a un comentario cuando vemos las carreteras llenas de caminantes de desplazados venezolanos buscando un mejor mañana. Y qué no decir de los campesinos nuestros que tienen que desplazarse por la guerra entre pandillas narcotraficantes enquistadas en algunas regiones.

La pobreza y el hambre que ésta genera, son la verdadera pandemia, en el mundo hay más de 1.300 millones de personas con agua insuficiente, con pocos alimentos y mucho menos servicios de energía y aseo, cómo pueden vivir estos niños donde más de 140 millones están en la pobreza extrema.

La erradicación de la pobreza ha sido solo un propósito aún sin resolver seguimos: ciegos, sordos y mudos.