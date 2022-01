Cuando la torre Eiffel

Forma parte del diario vivir de Chloe en París, generando nuevas experiencias en su formación y lo más grato poderla disfrutar por unos días en nuestra visita en las festividades navideñas de año 2021 y el renacer del 2022, es reconfortante.

Empiezo por decir que el frío invierno es más tolerable en París que en NY, siempre estos citadinos burgueses florideños, poco acostumbrados a ello, lo estamos soportando.

Esta antesala para hacer algunos comentarios sobre nuestra visita, más de familia que de turismo. Traje a cuenta lo de la Torre (siempre orgullosamente erguida) porque a diario la circulamos para llevar la nieta a su prekinder, testimonio histórico de la exposición Universal de 1889 proyectada por el ingeniero Gustave Eiffel.

Francia ha sido la cuna de la revolución social y cultural en el mundo, habiendo secundado a la que existió en Norteamérica, pero progresó intelectual y socialmente, convirtiéndose en modelo para que muchos países siguieran su camino.

Colombia fue uno de ellos, y por lo que he podido observar, no estudiando en su texto los aspectos políticos o sociales, he querido conocer la apreciación ciudadana, en mi caso de nuestros parientes franceses.

La salud es una conquista social, es tal vez el país en el mundo más adelantado en lograr la cobertura total, todos los franceses disfrutan de la salud pública, en su tratamiento y en el suministro de sus medicamentos. Esto le da gran tranquilidad a los ciudadanos.

Igualmente la educación oficial, se ofrece gratuita en los primeros años, y en los subsiguientes son a muy bajos costos, igualmente la educación superior. Y un pueblo con una alta cultura genera más seguridad en el ambiente. Aquí se camina sin mirar atrás.

En materia tributaria los esquemas son muy parecidos, a las empresas y a las personas, estas últimas se incrementan según su ingreso, los más bajos no tributan, todos lo pagan porque ven el beneficio.

Y me preguntaron ¿por qué en Colombia no es igual si tienen recursos?, tuve que contestar, porque en Colombia se roban la plata. Buena razón para escoger bien ahora que tenemos la oportunidad.