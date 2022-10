Los colombianos tenemos que dejar el miedo que nos asiste, por el gobierno de Petro. Está ocasionando que buena parte de ellos pierdan el entusiasmo por seguir sacando adelante el crecimiento de nuestro país. Algunos están en proceso de liquidación de sus activos para ponerlos a salvo en el exterior.

El proceso seguido por la izquierda en Venezuela, el que acabó con la economía de ese país, difiere de lo que puede pasar en el nuestro. Colombia cuenta con una clase media fuerte, preparada con conocimiento y económicamente sólida, igualmente el sector industrial y comercial como el agro es igualmente fuerte, en ningún momento dependemos del petróleo o del carbón, aunque ellos son parte importante en nuestra economía.

Chávez tuvo una presa fácil en Venezuela, no sabemos cuál hubiese sido el futuro real de ella si la parca no hubiera venido por él; Maduro no tiene la clase ni la preparación para dirigir y orientar una sociedad, distinto de corromperla para afianzarse en el poder.

Petro es un hombre inteligente y preparado, no puede salirse de la Constitución que nos rige, porque sabe que tenemos Instituciones fuertes que no lo dejarían, su control del Congreso tiene un límite y está pronto a llegar a ser muy cojo.

Somos conscientes de que hay que hacer cambios, como también el de que hay que hacer sacrificios; si solo cumple con detener la corrupción y si le da ingresos a la pobreza, el país tendrá un crecimiento racional en el consumo, lo cual favorece el aparato productivo. Esperemos que el problema del mundo no nos haga daño.

Si se logra un camino para desarrollar su reforma agraria y se incrementa la inversión en el campo, donde el campesino pueda mejorar su ingreso y su capacidad de consumo, el paso por la izquierda como ha sucedido

en otros lares no nos llevará al desastre.

Hay que consolidar dentro de ese otro 50% que no respalda a Petro, grupos de opinión que puedan

efectuar cambios en el Congreso como en el poder de las regiones, que aseguren un futuro positivo para la nación. Es mejor tener entusiasmo que miedo.