Después de unos días de meditación

Los parlamentarios que representan ese 50 % que no voto por el Dr. Petro y que no puede decirse pertenecen a la oposición, han contado con una época de reflexión para afrontar los debates a las reformas que pretende este gobierno.

Todo gobierno al llegar al poder quiere ser reformista, no podemos decir que todo lo que tenemos es malo o bueno y que algunos aspectos no son susceptibles de reformar para el bien de los colombianos; pero el problema empezó al querer ser más ideológicos que lógicos, así la formación de quienes intervinieron no les quepa más cartones en su preparación académica, algunos temperamentos parece inmanejables, como la Ministra Corcho en lo atinente a la salud.

Por fortuna esta decisión del Congreso, corresponde en épocas preelectorales, las que los hace meditar, que la mermelada que se reparta les puede hacer daño para sus futuras aspiraciones. Esto hace que los que representan al partido Liberal, a la U y al partido Conservador, caminen pensando en que le conviene más a los colombianos y que sería un desastre si se aprueba como fue presentada.

Le complace al país que el Dr. Vargas Lleras este afrontando, directamente esta época espinosa que estamos viviendo, yo me alegro porque siempre he pensado que su experiencia y su carácter puede ser muy útil al futuro. (Mejor dejar esto ahí).

Por lo que se ha dejado ver, el Presidente entiende que si se arrancha en la terquedad de algunos ministros, las reformas se embolatan, y ya parece aceptar que se le pueden introducir cambios, en los propósitos pueden existir cosas buenas y útiles al bien común.

La gran preocupación es la percepción nacional sobre la seguridad, no solo la urbana sino la rural, la delincuencia común está haciendo su agosto, y en las ciudades las calles son un peligro y en los campos los ladrones hacen su agosto.

Lo grave es la situación en que están las instituciones que deben defender el orden, cada día se ven más golpeadas ante la indiferencia de un Ministro que siempre quiere ocultar la realidad.