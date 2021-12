Dos cosas dan para comentar

Una, para los de la generación que ya vamos en picada: la muerte de Vicente Fernández, a quienes nos acostumbró a oírle sus rancheras y los corridos muy mentados, tal vez la generación que nos precedió lo tenían con sabor de cabecera, me acuerdo de mi abuela, a la par del rosario oía a Pedro Infante y a Jorge Negrete, si estuviera vivo lo tendrían como el cuarto tenor, como Pavarotti y Compañía.

Sí, se fue Vicente, estuvo muy delicado después de una caída en su rancho, en el que construyó auditorio, para su público que siempre estaba con él. Nunca supimos la verdad de su larga dolencia, pero si pensábamos que de esta no pasaba. Que descanse en paz.

Otro tema que ya se comenta en todos los corrillos, la disparada que se pegó el Ingeniero Rodolfo, ya lo ponen muy cerca a ser el contenedor en segunda vuelta del tan temido Petro.

Si es así, parece a que a Santander le llegó la hora; la primera que nos debió tocar, fue con Augusto Espinosa, si la parca no hubiera venido tan temprano por él, lo hubiera sido en lugar de Barco. Luego Galán, a quien la mafia del narcotráfico lo detuvo con la muerte. Posteriormente a Serpa, a quien el paramilitarismo le cerró la oportunidad. Ahora suena Rodolfo, como dice Semana, si ese globo en que va subido no lo desinflan.

Su talante pendenciero, su independencia y el convencimiento que tenemos de que no acepta quien le hable a la oreja, no lo pudo su hermano y creo que los seres vivos que lo hacían ya no los tiene. No cuadra con el que no recibe consejo, no llega a viejo.

Para los santandereanos llegará la hora que pensar, qué es mejor: el voto útil, que el de la esperanza y la experiencia, tendremos que hacerlo, sería la única oportunidad que tendremos para ponernos a día en todo lo que no nos han querido dar. Si es mejor que sea útil nuestro voto y no pendejamente sentimental como lo hemos hecho por años.