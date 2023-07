El día sin carros y motos

Los ya institucionalizados días sin carro y sin moto también son sin comercio y de trabajo a medias. Como ya quedó desde la pandemia, el trabajo en casa, hoy muy usual, fue la solución parcial, el transporte público existente, al parecer no es suficiente, pues hay lugares a donde este no llega y la solución ha sido la del transporte pirata, que ese día quedó ‘grogui’.

Sí, bella sí, una ciudad sin ruido, aunque la contaminación persiste porque lo vejestorio de nuestro parque automotor público sigue siendo el gran causante de la contaminación del medio ambiente.

Vean ustedes las contradicciones de ese día, los vehículos que no hacen ruido ni contaminan como son los eléctricos, se les prohíbe salir. Sigo sin entender la sapiencia de nuestros mandatarios, que este transporte que ha sido diseñado para el futuro quede sin uso. Los vehículos híbridos están diseñados para recorrer 1.200 kilómetros entre gasolina y electricidad que el mismo genera: quienes circulan en el área metropolitana tanquean su carro cada 6 u 8 meses, sin su circulación es local, luego la contaminación es casi nula, cada dos o tres días, se cargan en casa. No tienen pico y placa y se debería considerar no prohibir su uso en estas jornadas, eso motivaría la evolución pronta de este parque automotor.

Ahora si lo que se quiere es reducir la contaminación, ¿por qué no se establece que sean en días de fiesta?.

Las autoridades deben ser rigurosas en impedir la circulación de vehículos que ya están muy deteriorados por su uso e incapacidad de mantenerlos bien, son verdaderas chimeneas ambulantes, ya sean de uso público o privado.

La verdad es que todos estos ensayos no son sino saludos a la bandera, ¿cómo se puede obligar a una ciudad a utilizar un transporte público tan ineficiente?; primero arreglemos ese entuerto, que los municipios del área se metan la mano al dril y refinancien el parque automotor, moderno, como debe ser este, eléctrico, y luego inventen estos estropicios que solo sirven para detener el trabajo y crecimiento de una ciudad. Si no quieren poner rieles coloquen líneas eléctricas para trolis.