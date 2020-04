Y esta realidad es mucho más grave que la pandemia que estamos viviendo. Las estadísticas cuentan que cerca de 135 millones de menores de 15 años, tienen problemas serios de alimentación en el mundo. Los muertos no son por miles, son millones, especialmente en el África, escabroso pensar que cada 5 minutos se muere uno.

Este es el gran paradigma de la humanidad, ahora que estamos encerrados en nuestro propio caparazón, debemos pensar, que tan mal estamos haciendo las cosas. No hay duda de que el camino recorrido hasta ahora no es el mejor. Ni podemos echarle la culpa a los políticos y gobernantes; nosotros los elegimos en todo el mundo. Creo que no tenemos claro todavía que es lo que de verdad queremos.

Produce una gran inquietud, oír a un sobreviviente del coronavirus, que había tenido que pagar para poder respirar, y luego recapacitó que durante mas de 50 años lo había hecho gratis. Ahí se acordó de Dios. Pero no solo es el de él, es el Dios en el que muchos otros respetan, llámenlo como quieran, pero que solo en los momentos de crisis viene a la memoria. Debemos reflexionar, ¿que debemos hacer, para recuperar el camino al bien común; mañana que salgamos de esto?

Pero si el hambre también mata, no podemos pensar que solo repartiendo mercaditos salimos del problema. Valoré con mucho entusiasmo a Claudia López en sus decisiones tomadas, pero me preocupa cuando dice, que la maquina de producción hay que pararla. Prefiero el pensamiento de Duque donde debemos salir de la cuarentena con inteligencia, hay muchas empresas que pueden trabajar desde la casa, otras necesitan laborar en sus sedes. Algunas como la construcción y obras civiles, son un motorcito en la economía, se pueden establecer protocolos como en los hospitales, dejar sus trapitos afuera, bañarse y ponerse el de trabajar y cuando lleguen a sus casas hacer lo mismo. Como este ejemplo hay otros, como el de la confección. Todos con certificados de salud. Masificar el internet es una necesidad urgente. Por ahora hagámosle caso a Duque.