Ha viajado a la eternidad, nunca pensé se iría tan pronto; siempre lo escuchaba animado, luchando con entusiasmo contra su enfermedad que lo aquejaba, acompañado de su hermosa familia; Rosita siempre fue su baluarte para todas las empresas que emprendió en su vida.

Fui su amigo de muchos años, aunque nunca forme parte de su apreciado Fila, solo cuando se firmó la alianza con el Dr. José Manuel Arias Carrizosa, participé a su lado como su suplente a la Cámara de Representantes, yo en mis escarceos en la política pertenecía al grupo Liberal de José Manuel y se cruzaban sus suplentes.

Siempre me presentaba como su compañero de fórmula, el empezaba a descollar en la política y cuando me invitaba a asumir la curul yo le decía este es su cuarto de hora no es momento de suplirlo, en esa época yo le presenté todos mis amigos que había conquistado en los barrios de Bucaramanga, pues había ya sido concejal y estaba repitiendo. Muy fácil para él conquistar el corazón de los Bumangueses como lo había sido para los Barranqueños.

Fue un luchador de muchas batallas, ganó en unas y en otras perdió, pero siempre respetó los resultados. Su hermosa familia lo acompañó, creo que no hay registro de sus actividades sin la presencia de Rosita, la que estuvo ante la última de sus batallas la que enfrentó con valor el resultado que le merece su descanso en la eternidad.

Lo recordaremos, no solo con cariño, sino con el respeto que hay que hacerles a los hombres de bien, deja una impronta que nadie podrá borrar, pero si emular.

Bueno, no se dio la oportunidad de tener en épocas recientes un Santandereano Presidente, las perdimos también con Augusto Espinosa Valderrama y Jaime García Parra, por eso hemos tenido que afrontar un lento crecimiento, fruto de unos empresarios Santandereanos que con coraje han luchado por el progreso.

Si, se nos fue Horacio, por fortuna las Farc confesaron la verdad del atroz crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Infame la acusación que le hacían. Descanse en Paz.