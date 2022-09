La enfermedad de Petro

Fue un esfuerzo de muchos años para llegar a donde está, y debería tener la oportunidad de desarrollar buena parte de sus tareas, el país está esperando un cambio, ese era el propósito de todos los que estuvieron en campaña en el 2022.

Hay mucho chisme de la posible enfermedad del primer mandatario, se trae a cuento su viaje a La Habana hace unos años, yo si espero que no sea nada de cuidado, el país necesita que quien lidera este cambio esté en todos sus cabales, yo no me puedo, imaginar la puja por el mando si Petro llegara a faltar. Dios nos libre.

Por ahora, doctor Petro, necesitamos de manera urgente le ponga coto a las invasiones de tierras, esto va a terminar mal porque sus dueños están dispuestos a defender sus derechos, este fue el principio de cosas graves cuando la guerrilla quiso haces su agosto con los campos, el inicio fueron las autodefensas, luego fueron los mal llamados paramilitares los que desbordaron la violencia y echaron mano del narcotráfico para financiar sus tropelías. Doctor Petro, es urgente que la fuerza pública actúe y usted envíe claros mensajes a los indígenas, y paren este camino que va rumbo a la violencia. Si su mensaje es la vida no será este el camino.

Esperemos que su periplo en NY a la ONU resulte con un gran apoyo para sostener los esfuerzos que solitariamente hemos hecho por sostener las grandes reservas naturales vitales para el mundo, esos grandes pulmones serán importantes para la humanidad, necesitamos el apoyo de los gobiernos fuertes los que han maltratado la humanidad.

Importante la posición de él ante el narcotráfico, merece un tratamiento diferente a la reprensión, hace años hemos dicho que esto es un fracaso.

La posición de Petro ha sido muy clara, especialmente con los EE.UU., lo mismo con la extradición, primero deben pagar su deuda y contar todas las pilatunas como sus implicados, algunos se han llevados sus secretos y aquí han quedado los de cuello blanco.

Finalmente, reitero mis buenos deseo por la salud de Petro, mejor eso que una pelotera por el poder.