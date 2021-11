La justicia y sus vericuetos

No es fácil hacer tránsito de la guerra a La Paz. El camino recorrido por Alemania occidental terminada la Segunda Guerra Mundial, decidió la investigación de la influencia de los neonazis en este gobierno que nacía al post conflicto, con la inmensa cuenta de los excesos de una SS genocida con uno de los crímenes contra la humanidad más grandes de la historia.

Especialmente en la cancillería y en el ministerio de Justicia se infiltraron criminales del Tercer Reich, obstruyendo la justicia y terminando con las investigaciones en curso. El exmagistrado nazi Eduard Dreher, en 1968 fue el más acucioso en proteger a los criminales de guerra y redactó la ley que protegía con una justicia amañada esos terribles crímenes de la temible SS contra el pueblo judío.

Ha tenido que correr mucha agua por debajo del puente, buscando la verdad y castigando a alguno de los culpables, para que hoy Alemania esté al frente del liderazgo en Europa.

Esto me hace acordar de nuestra Justicia Restaurativa, y del recuento de la historia de lo que ha ocurrido en nuestro terruño, donde hay muchos Dreher incrustados en ella, por eso la vemos lenta, e insegura.

Los que vivimos esa historia conocimos de los crímenes de lesa humanidad de los señores de las FARC: los testimonios gráficos de los campos de concentración, sus torturas físicas y sicológicas como una vida encadenada y esclavizada que tuvieron que soportar muchos compatriotas nuestros.

Han pasado los años y los culpables siguen deambulando por doquier, protegidos por esa inoperante justicia, y lo que le van a contar a nuestros nietos, será una verdad a medias, que dista mucho de la realidad que nos tocó vivir.

Quienes así nos expresamos no desconocemos los caminos recorridos en procura de la reconciliación nacional y no somos enemigos del proceso encaminado en construir una paz, pero para que esta sea justa y duradera, debe encontrar con urgencia la verdad, reparación y no repetición, como la sanción a los culpables, vengan de donde vengan.

No podemos dejar que los Dreher incrustados en la Justicia restaurativa desdibujen la verdad.