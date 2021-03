Término muy familiar desde hace muchos años, desde las que le son colocadas a los menores, hasta las que le tocaba pagar a los mayores a las Farc, Para poder ir a sus fincas a trabajar. Ahora estamos esperanzados en la del Covid 19 para que podamos conseguir muy pronto la inmunidad de rebaño.

La meta del gobierno es llegar al millón de vacunados al terminar el mes de marzo, razón por la cual la caricatura de Vanguardia este martes es la ver a nuestro presidente colgado de una jeringa. Por eso tiene a los entes territoriales en plena competencia a ver: cual es el más eficiente; y vemos a la alcaldesa de Bogotá, guerreando por todas partes para tomar delantera. Pobre la respuesta que ha dado Bucaramanga y su área metropolitana.

Desde luego habrá unos municipios con grandes dificultades, donde su población es una mayoría rural, y desde luego, el llegar a unos lugares es verdaderamente una odisea. También se presentan dificultades en las áreas de conflicto por la presencia de las organizaciones armadas al margen de la ley. ¿Cuál será la EPS que vacunará a estos bandidos, para que logremos completar aquello del rebaño protegido contra el Covid? Me imagino que Maduro ya los tiene en lista por la vacuna que le donaron los rusos.

Eso de llegar a la inmunidad de rebaño, ya tenemos experiencia, lo somos para hacernos: ciegos, sordo y mudos, con aquellos que les echan mano a los dineros del Estado. Si no lo fuéramos, seríamos como con el Covid, los mantendríamos distanciados de estos personajes. Si el Estado no los sanciona, la sociedad debería hacerlo. Qué bueno que las IAS fueran tan diligentes como lo han sido con la Foscal, por el lamentable y publicitado error en la vacuna de una anciana; ya vemos que no ha sido el único, varios casos ya se han ocurrido. Seguramente esperaban la foto, por sus ¨disposición¨ a proteger los bienes del Estado que son para el bien común de los ciudadanos.

Esperemos que pronto nos llegue el turno y que se cumpla los deseos presidenciales.