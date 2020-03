Poco le jalamos a esto de no olvidar las lecciones que hemos recibido, ya lo vemos cuando nos toca elegir, nunca revisamos las lecciones que hemos recibido de esos fulanos, pero creo que como decía mi abuela, la letra con sangre entra; y esto que nos toca soportar con lo del coronavirus, no lo vamos a olvidar y hay que sacar de él todo lo bueno que significa para el bien común de los colombianos y del mundo.

Vamos a tener que ser disciplinados. Somos conscientes que si respetamos los derechos de los demás estarán respetando los nuestros. Así es que si utilizamos como es debido lo que nos pertenece, se respetarán igualmente los nuestros. Por eso es el caos donde vivimos: vías intransitables, porque nos paramos donde no es debido, no respetamos el turno, llegamos hasta el punto, si no es para mí, entonces para nadie.

Hoy, cuando el mundo está en crisis, vemos que el hombre llega a ser el depredador del hombre, y esto sin credos, color ni religiones, vemos que le llega a ricos y pobres y las estadísticas nos dicen que son los países que lo tienen todo los que más están sufriendo. No he visto que África esté a la cabeza de los contaminados.

Esta parálisis parece le va a hacer bien al cambio climático, la madre tierra parece que le está mostrando a los grandes qué puede hacer si no le paran bolas, si no la atienden con las inundaciones y al arrastre de sus quebradas con vías y viviendas. Aquí debe nacer una gran alianza para corregir los caminos torcidos en la historia de la humanidad.

La tragedia que no nos ha llegado es la de ver que los Estados son incapaces de atender masivamente la salud de los seres humanos, donde no hay camas de hospital ni respiradores para atender los casos extremos, donde los hoteles se tiene que habilitar en hospitales, es algo que tiene que despertar al mundo, para anunciarle que la vida en el futuro depende de que lecciones aprendidas no las olvidemos en adelante. Gracias a nuestros héroes de la salud.