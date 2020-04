Los bandidos no tienen cuarentena

Estamos confinados pero los bandidos siguen sueltos, y es extraño que si está prohibido salir, ahora los delincuentes tienen la vía libre y la autoridad no los ve en tan desoladora soledad. Por los lados de la universidad de la Paz, en un predio de un cultivador de palma, en las horas de la noche caballeros de lo ajeno, movilizados en motos se llevaron un equipo costoso, tuvieron tiempo de enjalmar un búfalo y transportar el equipo hasta donde estaba el vehículo donde lo movilizarían. Nadie vio, pasaron bajo la vigilancia de las autoridades de policía, como Pedro por su casa.

Pero no es sólo el robo de equipos, también el sacrificio de semovientes en los potreros, transportan la carne y en la complicidad de la noche, van a donde el reducidor que muchos conocen, menos las autoridades del ramo. Una noche en una finca intentaron sacrificar una res, pero los trabajadores estaban pilosos y quienes habían llegado en dos motos les tocó correr y subirse a un bus donde los persiguieron y ellos los entregaron a la paciente autoridad con motos y todo, no obstante, la denuncia (no hay la excusa de cuarentena, porque esto fue antes) están libres y de nuevo en las motos siguen en su tarea de latrocinio a ojos ciegos de las autoridades.

Ahora lo más grave: las basuras siguen haciendo su agosto, contaminando las fuentes de agua que van a la ciénaga, desde donde los barranqueños proveen su agua. Rediba sigue contaminando la ciénaga, y ahora dizque para hacer un hermoso parque del basurero, dicen los franceses que compraron la empresa, (también lo hicieron en Bucaramanga), poco les importa la comunidad. La CAS parece que no está consciente del daño que están haciendo, hay una nueva administración en la CAS, no está contaminada por las triquiñuelas del pasado, debe tomar cartas en el asunto. Es hora de estar tomando muestras para proteger el medio ambiente, y a Barrancabermeja, hay videos de las aguas contaminadas, los señores de Rediba tendrán que responder por el daño en los semovientes que perezcan, como la contaminación de praderas.