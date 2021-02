Mucho tilín tilín

Pero pocas paletas. Siempre nos hablaban de millones, esto casi a diario, pero al final llegan 50 mil, pocas desde luego porque estamos en manos de la industria farmacéutica, donde llegaron las vacas gordas, nos miran por encima de la oreja, pero para completar hacen pistola con los dedos de los pies como lo estamos viendo en Europa.

No culpo al Dr. Duque, mucho menos a nuestro eficiente Ministro de Salud, el Dr. Ruiz. Uno no puede responder de lo que no está en sus manos, pero el tilín tilín de todos los días en la Tv de nuestro presidente, donde se ve que se resuelve todo y pasa al tablero a todo el mundo, donde sahumerios van de vuelta y vuelta, pero donde los resultados muchas veces no se ven, ya cansa.

Me parece que este programa, cuesta y no le produce réditos al ejecutivo, lo contrario, las encuestas no corresponden a la inversión, pero eso le funciona en el aló presidente de los venezolanos, donde no solo se engatusa a todo el mundo y la clavija se pone por otro lado. Sí, ha aprendido mucho como director de orquesta, lo importante es que la música que produce sea del agrado de su auditorio y se vean resultados.

Todos los colombianos tenemos la esperanza puesta en la vacuna, sabemos que estamos en manos de gente sin corazón donde solo interesa el mejor postor; pero por lo menos nuestro ministro piloso tiene bien preparada la logística para cumplirle a Colombia.

Quienes dudan de la vacuna tienen que recapacitar, porque afectan a la mayoría, que sí lo hacen por aquello de lograr la inmunidad de rebaño; cómo sí lo somos para otras cosas, como ser el rebaño de pendejos que nos dejamos meter en la boca las promesas de una clase política, que la verdad, protege y participan muchos de ellos en todos los actos de corrupción.

Debemos lograr varias cosas en la protección de rebaño, la principal derrotar al Covid, lo siguiente castigar y repudiar los corruptos y recuperar de ellos los dineros mal habidos.