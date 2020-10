Ni tanto que queme al santo

Ni tanto que no lo alumbre. Eso es lo que nos está pasando, porque siempre asumimos posiciones extremas; cuando se trata de criticar, la tendencia siempre es la de destruir, por eso muchos podemos pensar que como vamos, vamos mal.

Hoy el tema de moda es la Minga y está en todos los medios y lo tenemos como nota relevante todo el día. No hay duda de que no es el momento para estos eventos, en plena pandemia y más cuando se junta el hambre con las ganas de comer, lo veremos en el movimiento planeado para el 21.

Al escribir este artículo no se qué habrá pasado entre martes y miércoles, lo más seguro es que las posiciones seguirán siendo las mismas. Cuando lo lógico es buscar la media, como debió haber sido desde el principio y no llegar a esto que de seguro no traerá buenos resultados para el país.

Las Mingas tiene varias centurias de existencia y son creadas con propósitos nobles y muchas de ellas se han construido con esos sanos criterios, pero como todo y en todos, siempre hay elementos que no los llevan y producen daño y dolor.

Sí es cierto que los Resguardos Indígenas son más de un 30 % de nuestro país, pero no todo es apto y fértil, pues el 60% de ellos son laderas o terrenos santos y como sabemos han estado en el medio del conflicto: guerrilla, paramilitares y fuerza pública.

Y como todo tiene de ancho y largo, hemos visto abusos de parte y parte en lo que se refiere a ellos y fuerzas institucionales.

Hasta ahora han demostrado que tienen líderes fuertes y capaces; me acuerdo de Piñaqué. Sus bastones no son armas letales, pero se les tiene respeto.

No son la población paupérrima de este país, la pobreza en muchos lugares es penosa, pero no hay líderes que luchen por hacerse sentir ante el Estado miope. Pero existen organizaciones y personas que se destacan por luchar por ellas.

Creo que caracol empieza hoy a mostrar a esos Titanes.