Otra vez el Páramo de Santurbán

Por recomendación de una persona a quien quiero mucho, me comprometió a meditar en el importante tema de Minesa y el Páramo de Santurbán, y por eso aguanté el ladrillo de escuchar cerca de 5 horas el debate que la Cámara de Representantes realizó en forma virtual, donde hubo de todo, cosas muy interesantes, lastimosos vacíos del gobierno, y desde luego intervenciones veintejulieras, porque como en las corridas, prevaleció el toro del público.

Por fortuna el Representante por Boyacá el Ing. Cesar Augusto Pachón Achury, mostró en forma brillante las falencias desde el punto de vista técnico, se estudió a conciencia el problema y presentó con lucidez las fallas y los peligros de la toma de una decisión, apresurada sin investigación profunda por parte de las autoridades ambientales.

Tengo que felicitar a los señores del partido Mais, por tener un Representante como él, campesino de nacimiento, seguramente formado con principios y valores de nacencia como diría mi abuela, pero preparado profesionalmente como ingeniero y trajinado en los problemas del campesino. Su presentación con pruebas audiovisuales tomadas de los documentos entregados por Minesa al AMLA son irrefutables.

Triste la presencia de los tres ministros asistentes: Medio Ambiente, Hacienda y Minas. Todavía no entiendo cómo nuestro paisano le sacó el quite al problema al declararse impedido y desde luego mostró que no ha estudiado el problema a conciencia, Min Hacienda no creo acertada su escogencia para reemplazarlo en el tema, los árabes son muy adinerados y él maneja los dineros del Estado además tiene el Inri, de su problema con las aguas de muchos municipios.

Para destacar la presencia de la Asociación Interamericana para la Defensa del medio Ambiente (AIDA) André Ángel, también muy técnico y bien informado, tomo documentos de Minesa y demostró un concepto poco o nada masticado por las autoridades colombinas: el PASIVO AMBIENTAL, que generan muchas megaobras y especialmente mineras, en algo donde coincide con Cesar Pachón y que tiene que ver con los depósitos de relave, bombas de tiempo futuras. Hay que seguir este proyecto con objetividad, sin demagogia ni compromisos.