Es mejor estar seguro de lo que ha resuelto con las elecciones presidenciales del próximo domingo, son cruciales para el futuro de nuestra Patria. Si usted esta indeciso o está pensando en votar en blanco, vea cuales son las consecuencias de no aportar a lo mejor de su futuro; esta actitud favorece a quien sabe que tiene un techo y así detiene a su contrincante, esto depende del porcentaje de conocimiento; a Petro no lo favorece por estar muy cerca del 100% del conocimiento de la población, a Rodolfo solo lo conoce un 82% eso le permite crecer a medida que se le conoce.

Votar por cualquiera de los dos significa un cambio según la publicidad que se hace, yo le pregunto a quienes no se han resuelto si cambiar con Petro no es seguir con lo mismo, si usted tiene conciencia que el recoger toda la clase clientelista de este país, significa algo nuevo, eso era antes; si no recoge a los Roy Barreras o Benedetti o a las piedades de Colombia, que tal don Enrique Santos personaje muy cercano a las Farc. ¿Eso no es más de lo mismo? Es un candidato con compromisos, eso no se puede negar.

Rodolfo lo hemos visto solo en campaña, ha sido un esfuerzo personal por eso no tiene compromisos con nadie. Vean la rabieta de Fajardo, porque no había compromiso de parte. Algunos se fueron con Petro otros están con Rodolfo, eso es la democracia. Pero volviendo al cuento Rodolfo solo se ha comprometido con los 6 millones de votos que recibió en primera vuelta y los que obtenga el próximo domingo. Sí, brusco, frentero, algunas veces volado, pero seguro de si mismo, trabajador incansable, administrador con tino, lo ha demostrado en sus empresas; consciente de sus fortalezas y debilidades, por eso dice que se rodeará de los mejores: no mentirá, no robará, no engañará y hay que creerle.

OJO: Piénselo bien, el mentiroso se esconde en el ropaje de la verdad y la verdad cuando se muestra desnuda a veces asusta. Yo confío en Rodolfo. El futuro está en sus manos no se arrepentirá.