¡Qué calor!

Es lo que el mundo anda diciendo: los Europeos están a punto de salir en bola; bueno, no les cuesta mucho trabajo, ya los hemos visto en protestas o ganando concurso de mayorías ‘empelotas’. Puede que se salven, si empieza el cambio de estación y, entre otras cosas, comienzan a trabajar.

Si por allá llueve, aquí no escampa. Los costeños y en algunas zonas del interior las temperaturas han llegado a los 42 grados, esperemos que el calorcito nos ayude a ganarle a Venezuela el próximo jueves, en medio de la alta dosis de temperatura que está soportando Barranquilla, donde se jugará el partido.

Pero si miramos con seriedad lo que le está pasando al mundo, son las torrenciales lluvias que han llegado a algunas partes, hemos visto ciudades en medio de lagos que se han formado. Barranquilla acaba de soportar sus célebres ríos en las vías en la que vimos a una niña arañando las paredes intentando salvarse, (que horror), y su padre corrió la misma suerte.

Los expertos comentan que la calentura en el mundo genera lluvias muy fuertes.

De otra parte, oí en un noticiero (NTC) que la tierra por varias razones está aumentando su temperatura interior, no se refería al núcleo de ella, era la cercana a la corteza terrestre, ocasionada por las invasiones que sobre ella existen: los Metros subterráneos, los parqueaderos enterrados en ella, los túneles de las grandes vías, todo el ajetreo de complemento a las edificaciones, como son las plantas eléctricas y toda serie de tuberías que transportan servicios. A eso hay que sumarle el calor que reciben de la superficie.

El futuro es incierto, si no pensamos en frenar todos los excesos, nuestros nietos verán inundado a Santa Marta, Nueva York, Nueva Orleans, y muchas otras más en el mundo.

Y para terminar como empecé, nosotros debemos bajarle al ‘calor’ que nos desespera por las salidas de Petro, ya nos dijo que él no es un pequeño autista, solo que no se aguanta que lo toquen y a veces no tolera a los gremios, así como no se aguanta las multitudes que no lo aplauden. Es mejor no ‘acalorarlo’ para que no siga lloviendo.