Sí, dolor de patria

Es lo que sentimos los colombianos, ante la respuesta de un gobierno que ve, como se humilla una institución que la norma que nos rige, precisamente la destina a defender la honra y bienes de los ciudadanos. Tratar de esconder esto con el tratamiento usual de la guerrilla al pretender disimular un delito, como una retención a lo que la constitución habla de un secuestro, demuestra la crisis de gobernabilidad en que estamos montados con el gobierno de Petro.

Este doloroso hecho, como el teatro que nuestro presidente quiso montar para lavarse las manos de algo que él bien conocía, desde la campaña del Pacto Histórico, cuando se descubrió lo que su hermano, quien visitaba las cárceles para pactar con los delincuentes; el candidato en ese entonces hablaba del futuro “perdón social”. Son hechos que tratan de poner una cortina de humo, sobre los desatinos de este gobierno.

Los colombianos sentimos, no solo la humillación de cerca de un centenar de policías a quienes secuestraron, desarmaron y maltrataron y además asesinaron a uno de ellos, y causaron la muerte de dos ciudadanos del sector, sino el tratar de ocultarlos.

También me pregunto, ¿por qué las fuerzas del orden no reaccionaron?, ¿hasta donde han maniatado a los mandos para impedirles actuar? También inquieta qué pasará en el futuro, si como ha sido usual en estos regímenes, se suelten los perros a perseguir a los ciudadanos que protesten por los desmanes de un gobierno que no cumpla con la Constitución y las leyes que nos rigen.

La Ley tiene que actuar y es de esperarse que la luz de ella se manifieste ante estos actos desafortunados, ¿cuál es el tránsito penal de ellos y cuales sus sanciones?

Porque no solo son estos, también lo son los ocurridos en nuestra parroquia, como fue el bochornoso e ilegal acto con el cual eligieron a los nuevos miembros de la junta de la CDMB, es evidente que torcieron la ley y ella debe ser garante de que se cumpla, los tribunales y las cortes deben manifestarse y detener ese entuerto.