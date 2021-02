Si no aprendemos nos jodemos

Eso es lo que nos dicen y no hacemos caso, no solo es por lo del Covid, es por todas las cosas que nos pasan a lo largo de la vida; aquí parece que hay que aprovechar de las lecciones aprendidas, porque nos rueda.

Los muertos siguen pasando y la gente cree que no es con ellos. Las calles siguen atascadas y no pensamos que también tenemos culpa. No le cedemos el paso a nadie, pensamos que el orden y el aseo es para los demás. Odiamos la corrupción, pero compartimos con algunos, por si los llegamos a necesitar. Nos negamos a aprender cosas nuevas porque ahora todo está cambiando a velocidades espeluznantes y la excusa es que a mí la tecnología me atropella.

El día que respetemos las normas y los derechos de los demás, seguro nos respetarán los nuestros. No hay duda si la vida tiene trancones, formamos parte de ellos. Que la culpa es de la autoridad, y ¿quienes la eligen? Nosotros.

La indisciplina nos tiene muertos, por eso toca poner talanqueras, pero se saltan muy fácil, porque aquello de los comparendos, no son más que un saludo a la bandera, no creo que los paguen y las sanciones serán incumplibles, mejor lo hacen quienes, ponen al infractor a llenar planas, de no lo debo volver a hacer, por cien veces. En la época de la chulavita, (los viejos saben a que me refiero), sacaban a los presos políticos a barrer las calles, aquí se pueden inventar algo para que la gente coja juicio y se ordene, al final una buena amanecida y un bañito con agua helada, los despertará, me imagino que saldrán los defensores de los derechos humanos de los que no respetan los derechos de los otros humanos.

No podemos seguir quejándonos de nuestras desgracias, de nuestras pobres vías. Si son la misma porquería de hace muchos años cuanto nos cuesta subir Pescadero, es la misma que hizo la Morrison hace 60 años, y si vamos a Rionegro y de ahí a Sabana, es lo mismo de antaño. Que vergüenza sigamos con los mismos.