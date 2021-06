Sigo sin entender...

Lo que está pasando en nuestro hermoso país, donde hay gentes empeñadas en destruirlo y en el que quienes dirigen algunas de las instituciones que la rigen, están desentendidos. Yo tengo que dejar bien claro que todos estamos hastiados de la corrupción rampante que nos asiste, Que la pobreza ha tocado límites inimaginables, que las diferencias entre unos y otros no solo persisten sino que se agudizan; sí, existen motivos sobrados para protestar, pero ese no es el camino, destruyendo patria.

Preocupa la verdad de lo que acontece, acaba la Corte Suprema de manifestarse, pero sigue siendo miope y tuerta, parece estar en una urna de cristal, donde no aprecia lo que todos los colombianos vemos: que existen unas manifestaciones especialmente de jóvenes, que no tienen la dirección de nadie, expresando sus sentimientos, pero, hay unas minorías a sueldo que encubiertos en esos buenos propósitos, proceden a destruir y a enfrentar la fuerza pública, destruyendo a su paso patrimonios públicos y privados, es evidente, todos lo vemos menos los magistrados, donde salen jóvenes protegidos por la autoridad, pero luego aparecen los destructores de patria, a los que las autoridades deben enfrentar, si no serán sancionados por los mismos jueces por omitir sus tareas constitucionales. Así como la Corte pide cuentas porque de hecho no aplica las acciones que corresponde a los que ordenan paros y quieren pasar de agache por los daños a la patria que surgen.

Sí señores, el orden público se está dañando y existen recursos de los cuales deben echar mano los gobernantes en forma pronta, la Constitución obliga a guardar la hora y bienes y la vida de los ciudadanos, ¿que están esperando? ¿que se enfrente el mismo pueblo para defenderse?

Hasta dónde vamos a llegar si quienes dirigen algunas de nuestras instituciones, son apenas unos bueyes cansados como bien decía Carlos Llera Restrepo.

El palo no está para cucharas, pronto no tendremos patria si vivimos atentos de instituciones externas sesgadas como es su estilo; otros se olvidan cómo sacaron a gorretazos a la chusma que les entró a su Congreso.