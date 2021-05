Eso nos lo enseñó nuestro profesor de física Godofredo Caballero en el colegio Santander, allá por los años 60 del pasado siglo. Y eso es lo que estamos viendo en el despelote que andamos en este sufrido país. País acostumbrado a los derechos, pero no a los deberes, país en el que se mide a los ciudadanos con distintos cartabones. Espero que los jóvenes de ahora sepan que es un cartabón, que es aquello con lo cual medían, nuestros antepasados la ropa que iban arreglando, para ir pasando de hijo en hijo.

Pero no nos salgamos de aquello de acciones y reacciones; pero como se le puede pedir a alguien que lo cojan a piedra, no mejor, a ladrillo venteado, sin que le genere una reacción, son humanos como el que tira piedra, claro, él, espera que no se le haga nada, por aquello de los derechos humanos, que él si tiene, pero el otro no.

Yo he visto a algunos miembros de la policía salidos de sus casillas, desbordados en la fuerza de reacción, siendo un acto reprochable y condenable que debe ser juzgado por las autoridades competentes. Pero vaya a ver usted que fue primero la gallina o el huevo. Yo no he visto que los miembros del orden sean los que tomen la iniciativa, siempre las fuerzas de choque de la policía salen cuando el vandalismo se ha debandado, contra los bienes del estado y de los particulares, o de los civiles que los poseen.

Claro ellos no tienen derechos y mucho menos los que defienden a los seres humanos, no, aquí sabemos que estos son para los delincuentes. Claro que un bebé no tiene el derecho al nacer, porque unos fulanos impiden el paso de la ambulancia, ni los enfermos en los hospitales a la espera del oxígeno, sabemos que eso no importa, como no importa que la pandemia haga estragos en las próximas semanas; es obvio que los que delinquen van protegidos por la montera y demás adminículos donde quieren esconder su identidad. Sí, aquí si te pegan en la mejilla pon la otra. ¿será que estamos jodidos?