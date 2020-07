Y va uno a ver, y sí

Tremendo avispero revolcó el exministro Pinzón cuando se refirió a quienes contarán la historia de mi país, cuando habló de la tendencia de la comisión. Los hechos que se han desprendido después de firmado el acuerdo de paz han demostrado que sí existe una tendencia en quienes abordaron los compromisos, o ¿no es cierto que el Sr Seuxis Pausias Hernández Solarte (Jesús Santrich) esta de nuevo en el monte? Y no extraditado como correspondía a las pruebas que se tenían por participar en una exportación de 10 toneladas de coca.

¿Por qué se fue? ¿Quiénes le facilitaron que se escapara? Aquí me podrá llover madera, pero la realidad es monda y lironda.

Yo lamento que Iván Márquez no se hubiera reinsertado, es un hombre inteligente y tiene liderazgo, para quien creemos todavía que el proceso de paz hay que sacarlo adelante, y él hubiera cumplido un buen papel. Ya nos tragamos el sapo y creo que sí se está haciendo el esfuerzo en el gobierno para sacarlo avante; pero creo que Márquez vio muy cerca que lo extraditarían porque su sobrino lo vinculaba en negocios ilícitos. Lamentable pero este veneno que tenemos en Colombia de defenderle el negocio a los grandes en el exterior nos seguirá dañando la vida por años.

Todo esto se enrarece por la polarización en que estamos inmersos, ni siquiera esta pandemia que sacude al mundo hace que se compadezcan Uribistas y Petristas en tirar de los extremos y se utilicen frases lamentables como la del arzobispo de Cali hablando de un gobierno genocida contra el acuerdo de paz; para seguir echando nubarrones que generarán tormentas dañinas a nuestra pobre y sufrida humanidad.

Sí, la pandemia durará un par de años, consolidar nuestro proceso de paz durará varios lustros, 50 años de barbarie no se curan en poco tiempo, seguro que nuestros hijos tendrán que ver este proceso para que nuestros nietos puedan caminar sin mirar atrás. Para eso tenemos que llenarnos de esperanza, paciencia y templanza. Perdonar y olvidar no es fácil pero no imposible.