No habían pasado cinco minutos y Chris Wallace, el moderador seleccionado para conducir el ‘debate del siglo’ entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente Joe Biden, candidatos a ocupar la Casa Blanca los próximos cuatro años, cuando el periodista y presentador de la cadena Fox News ya había sido vapuleado por el ‘sesgo del ancla’ del rubio mandatario y quemado en la hoguera de las redes sociales.

Trump es maestro para el espectáculo, esa es su condición natural y bastantes réditos ha cobrado con ello. La distorsión prevalece en su discurso y eso fue lo que hizo en el malogrado y caótico debate. Amanda Taub, analista de The New York Times, define como un sesgo cognitivo cuando todo lo que acontece alrededor es, aparentemente, menos dañino de lo que probablemente pase si, en este caso, se elige a Biden y no al ‘elefante republicano’. “Es difícil evitar ser influenciado por el sesgo del ancla, incluso si estás consciente de ese efecto”, dice Taub. Por eso, desde el primer segundo, el magnate arremetió como el peleador callejero que es.

Wallace, curtido en la materia de entrevistar, terminó avasallado por un hombre que no gusta que le impongan condiciones y que convierte en cuadrilateros de boxeo todo lo que haga a su paso. Los debates presidenciales en los Estados Unidos obedecen a unas reglas diseñadas por un comité que se encarga de organizar los encuentros con todo el rigor y la seriedad que ameritan. Son los pioneros de la democracia televisada.

Ser llamado por la Comisión de Debates Presidenciales resulta un honor para los periodistas que, por trayectoria, independencia y equilibrio, asumen la tarea de moderar, es decir, dar la palabra, controlar el tiempo de intervención, aterrizar el discurso y disminuir la intensidad de la confrontación cuando se pasa a los gritos. Se equivocan quienes crucificaron a Wallace por el caos de esos 90 minutos para olvidar. Nada qué hacer ante un Trump que se comportó como Trump, un personaje de televisión, eso es lo que mejor sabe hacer, además de presidente funesto y peor ser humano.