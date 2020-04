La hora de los nativos digitales

Hoy regresan a clases, de forma remota, miles de estudiantes de instituciones educativas, que en el caso de los colegios privados en uso de la libertad controlada por el Ministerio de Educación Nacional decidieron continuar con su calendario escolar, y universidades que siguieron adelante con el semestre académico, a pesar del ‘frenazo’ producido por la propagación del coronavirus COVID-19 el cual obligó a que el sector de la educación fuera uno de los primeros, a nivel global, en tener que guardarse en casa ante el avance de la pandemia.

No han sido días fáciles. Cambiar el libreto de la educación presencial a un esquema de trabajo en casa con asistencia de herramientas tecnológicas, que no es la virtualización en sentido estricto, prácticamente a juro, puso al descubierto fortalezas y debilidades de esta modalidad frente a un sistema educativo que, seguramente cuando esta situación inédita se supere, no podrá ser el mismo.

En primer lugar, hay un grueso sector de la población que, como nos lo dejó ver un informe del diario El Espectador, no tiene conectividad o no cuenta con un computador en casa y su única alternativa de interacción es el WhatsApp. El desafío del sistema es no dejar rezagado a este grupo que, principalmente, vive en el sector rural.

Los profesores -a fe de haberlo visto y vivido en carne propia- han tenido que reaccionar contra el tiempo para ofrecer soluciones flexibles a sus alumnos, aprovechando las facilidades de ese invento maravilloso que es Internet, reconociendo que la tecnología va más rápido que sus habilidades, pero adaptándose rápidamente a la situación para no suspender el proceso formativo.

¿Y los estudiantes? Es el momento de los que se autoproclaman nativos digitales. Es la hora de que demuestren que, en efecto, lo son por sus capacidades de aprehender haciendo uso de la tecnología y no, como lo dijo un colega en su tuiter, “pa’usar las TIC a la hora de ‘mamar gallo’ son buenos, pero para darles un uso productivo/educativo pocón, pocón”. La educación no puede detenerse porque, como lo sostiene el maestro Julián de Zubiría, es un derecho fundamental.