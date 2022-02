Las alertas del periodismo

La autocensura, el acoso judicial, la violencia contra las mujeres periodistas, las restricciones a la libertad de prensa en las regiones, hasta el asesinato, siguen siendo las principales formas de silenciar a la prensa en Colombia, de acuerdo con el informe Periodistas en Desamparo dado a conocer el pasado 9 de febrero por la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, fecha en la que se conmemora todos los años el Día del Periodista.

Sin embargo, esas no son las únicas amenazas que se ciernen sobre el oficio periodístico en tiempos en los que la tecnología ha impuesto desafíos éticos alrededor de la democratización de la información, los intereses velados de una élite que ve con horror la llegada al poder de un anticristo y el crecimiento de comunidades que actúan como guetos en donde ‘su’ verdad es la que se impone.

Las posibilidades que el mundo digital ofrece para facilitar el trabajo no puede nublar el horizonte de los reporteros. No se puede olvidar que la observación directa, el contraste de fuentes, contrapreguntar y tomar notas en una libreta, siguen siendo la mejor fórmula para contar historias, descubrir nuevos ángulos y verificar la información. No todo se soluciona vía WhatsApp.

Por otro lado, la compra de medios de comunicación por parte de grupos económicos que presienten la orfandad del poder, en los cuales se imponen narrativas que privilegian una sola versión, alimentan el discurso de la polarización para empujar el voto ‘emputado’, y de paso, patear el equilibrio informativo cuando no son aquellos medios que se vuelven altoparlantes de la información oficial. Nada puede ser más perjudicial para una sociedad que el unanimismo, hay pueblos que veinte años después aún no se despiertan de esa pesadilla.

Y en medio de ese complejo universo están esos grupos que bajo una teoría conspirativa persiguen, con la complicidad del algoritmo, sumar likes, seguidores, conectados y, la peor de las distorsiones de este mundo distraído, conquistar audiencias dispersas que creen en lo primero que leen, ven o escuchan y lo replican sin dudar. La tarea en procura de defender la verdad es de nunca acabar.