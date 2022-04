‘Paloterapia’ en las calles

Antes de opinar sobre el tema que propongo en seguida debo decir que, hace ya un tiempo, fui advertido por el hoy concejal Jaime Andrés Beltrán sobre un presunto atraco del cual yo iba a ser víctima, en un desplazamiento a pie, cuando su esquema de seguridad ahuyentó a los sospechosos. De ese hecho fortuito estoy agradecido eternamente.

Y ahí se quedó en anécdota hasta que esta semana escuché por radio una propuesta del mismo Beltrán, para enfrentar la inseguridad en nuestras calles, denominada ‘paloterapia’, una estrategia que consiste en que la ciudadanía se defienda ante cualquier hecho delictivo por mano propia y aplique el castigo a los delincuentes.

Y miren las coincidencias. Este jueves un estudiante tuvo que acudir a mi oficina para hacerme un par de preguntas, y al llegar, me dijo que hacía media hora dos sujetos en motocicleta lo habían robado. “Me quitaron el celular, era de gama alta porque con él podía hacer mis trabajos, el culpable fui yo por dar papaya, lo traía en la mano”, se lamentó.

Le pregunté al estudiante, José Orlando, que si tuviera la posibilidad de aplicar la fórmula propuesta por el edil lo haría, y no titubeó en responder “nooo, eso ya es muy extremo, no sería lo correcto”, respondió. Yo coincido con él, estimado concejal, yo la saqué barata porque usted me acompañó sigilosamente desde su vehículo hasta que estuve seguro y el muchacho le da gracias a Dios, al suyo y al mío, de estar sano y salvo. Lo material se recupera, la vida no.

No creo que sea el camino a seguir, mucho menos en un país en el que perder la vida vale lo mismo o menos que un celular de segunda mano. Bastante sangre ha corrido por ideas muy parecidas que han terminado en lo que, desafortunadamente, seguimos haciendo: matándonos entre nosotros mismos.

Todos tenemos derecho a caminar libremente por nuestras calles, sintiéndonos seguros, pero la aplicación de justicia y las medidas para contrarrestar la inseguridad son potestad de las autoridades. Por ahí es el debate, amigo concejal, lo demás son globos al aire.