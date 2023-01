Shakira impuso la conversación

Si alguien todavía tenía dudas sobre el poder de las plataformas digitales y redes sociales, solo hay que darse un paseo por las impresionantes cifras que la cantante colombiana Skakira alcanzó luego de poner en las plataformas digitales su nuevo sencillo ‘Bizarrap Music Sessions, Vol. 53’, que rompió récords de visualizaciones y descargas para el lanzamiento musical de un artista latino.

24 horas después ya tenía más de 50 millones de visualizaciones en YouTube, sobrepasando el liderato que ostentó la versión original de la canción ‘Despacito’, de Luis Fonsi, tres días consecutivos como el tema número uno en Spotify, completando más de 12 mil millones de reproducciones, así como el debut más importante de una canción latina, con 14 millones de reproducciones en un día, en el popular servicio de streaming.

El 56 % de los recursos obtenidos por publicidad de la canción en YouTube va para las cuentas de la estrella del ‘Waka Waka’. Durante un día completo la tendencia en redes sociales como Twitter mantuvo las palabras Casio, Twingo, Ferrari, Rolex y Claramente entre las diez más usadas. El contenido de la composición se filtró por todas las redes y no hubo como abstraerse del ‘cotilleo’ que produjo esta canción que golpea, sin filtros, la infidelidad de su pareja, el exfutbolista español Gerald Piqué, cobrándose en dinero contante y sonante el dolor que le produjo el rompimiento.

Servicios de mensajería, como WhatsApp, se llenaron de mensajes, gif y memes compartidos con frases alusivas a la canción, jugando con comparaciones utilizadas por la artista barranquillera para caricaturizar el engaño del excampeón mundial.

Pero los números no solo están del lado de la famosa interprete de ‘Las caderas no mienten’. Piqué, recién desembarcado de su actividad profesional como futbolista, montó previamente con el famoso streamer Ibaí Llanos ‘The Kings League’, un experimento de liga futbolera, que con 12 equipos en contienda ha logrado un pico de 412 mil personas en un stream de seis horas, 1.9 millones de vistas en TikTok y un promedio de más de 300 mil espectadores por jornada. Una historia del corazón que, como la canción, no llora, factura.