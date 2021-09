Sí, estamos mamados

En septiembre de 2010 el gobierno de turno en Bucaramanga inauguró la institución educativa Villas de San Ignacio, al norte de la ciudad, una infraestructura digna para 1.300 estudiantes que vieron, meses después de ponerse al servicio, como se iban por las grietas que empezaron a abrirse los casi seis mil millones de pesos que costó el proyecto, financiado por el Gobierno Nacional, al haber sido construido en una zona inestable. Los encargados pasaron por alto un pequeño detalle: por allí cruza una falla geológica.

La semana anterior, los deportistas santandereanos que nos representaron en los recientes Juegos Paralímpicos de Tokio reclamaron una promesa incumplida, desde 2016, cuando quien fungía como directora de Coldeportes en ese entonces les prometió un escenario de práctica digno para estos nadadores, luego de alcanzar los máximos honores en las justas de Río, en Brasil. El proyecto se iba a desarrollar en el Centro Deportivo Acuático de Piedecuesta, con costos que pasan los diez mil millones de pesos pero actualmente se encuentra en veremos porque, al parecer, esos terrenos no son aptos para su ejecución.

Entre un hecho y otro han pasado once años y las causas son las mismas. Alguien ‘olvida’ un estudio técnico o aparece una ‘falla’ que no estaba contemplada en los planes o se ejecutan obras en lugares los cuales, como el Parque Extremo, no cumplen las mínimas condiciones que les permita ser aptos, en este último caso, para la práctica competitiva del bicicross. Ni qué decir de obras faraónicas levantadas en terrenos en los cuales se le tuerce el pescuezo a las normas para dejar allí la impronta de un apellido que promete hacerse con lo que sea.

Yo me sumo a la propuesta del colega Alexander Arciniegas quien, en su columna del 9 de septiembre, nos invitó a tomar partido por Santander por medio de un ejercicio de deliberación, de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales, que espante a esa clase política que es capaz de cambiar el curso de un río para hacer un puente que lleve a la nada. De eso, en efecto, estamos mamados.